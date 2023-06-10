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劉仕傑涉性騷 范雲、王婉諭道歉
時代力量黨員劉仕傑被影射曾涉性騷事件，時代力量秘書長李兆立昨表示，決策委員會議決議將劉送交紀律委員會調查，若入黨後有相關性平事件，亦併列入調查範圍，目前尚未跟劉取得聯繫，若查證屬實，最重將開除黨籍。時力開記者會對外說明後，時力黨中央發布已接獲劉仕傑退黨聲明。
一名陳姓女子前天在臉書控訴，跟Ａ男認識是因為辦活動，有天對方打電話約她出去，把車開到碧潭，當時已經超過晚間十點，基本上整條街都是黑的。陳女說，車上聊天過程，Ａ男非常突然的用手臂扣住她的脖子，把她從副駕位置拉過去親，她只能勉力單手支撐在椅子上，另一手試圖推開，Ａ男另一隻手卻解開皮帶和褲子的扣子，拉下拉鍊，硬把她手拉去碰處他私處。陳女嚴肅說：「我說ＮＯ就是！你不是要去選舉？你確定要這樣？」Ａ先生居然不疾不徐穿好褲子繼續先前話題，彷彿沒事。
范雲表示，事件發生時劉尚未加入社民黨，但她要為曾經提名過現在被指控性騷擾的候選人，向大家道歉。時力黨主席王婉諭也透過臉書向受害者及大眾道歉，沒能察覺、得知這樣的錯誤，讓疑似犯下如此惡意行徑的人繼續參與公眾事務。
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