聽新聞
test
0:00 / 0:00

強吻鍾沛君 朱學恒停止公眾活動

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
朱學恒針對涉嫌性騷擾鍾沛君一事道歉。圖／聯合報系資料照片
朱學恒針對涉嫌性騷擾鍾沛君一事道歉。圖／聯合報系資料照片

國民黨籍台北市議員鍾沛君前天揭露去年八月在某場飯局中，遭名嘴朱學恒強吻性騷擾，朱還稱「反正明天你也不會記得」，朱學恒昨更改YouTube頻道名稱「朱學恒的阿宅萬事通事務所」為「即日起無限期停止公眾活動」。電視台也證實，朱即日起請假，暫停所有節目通告。

鍾沛君揭發性騷擾後，朱學恒事後臉書上寫下「我的確犯錯，也會面對一切的後果，在此向所有被我冒犯的人道歉」，不久又改為「在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉」，外界質疑受害人不只一人。

鍾沛君昨表示，請給她一點時間，昨排開工作，計畫跟家人相處，謝謝所有的鼓勵與指教，會整理好心情恢復工作，絕不會懈怠市議員的責任。

蔣萬安昨聲援鍾沛君，表示對性騷擾是零容忍，絕不允許官官相護、包庇；性騷擾不分性別、年齡、場域，會將心比心、尊重受害者，期盼勇敢站出來安心訴說，錯不在受害者，不希望未來再發生，對加害者會嚴加查辦、追查到底。

國民黨議員徐巧芯昨發文為鍾沛君打氣，也表示與朱學恒有好交情，但他不該這麼做。不過，晚間她辦公室收到匿名花束，上面寫著「反正明天你也不會記得，裝醉的人永遠叫不醒」。徐巧芯說，「明明不是我騷擾鍾沛君，我也沒有喝醉酒，為什麼要這樣騷擾我？」她決定報警。

朱學恒過去是政論節目常客，在鍾沛君爆料遭他強吻後，昨兩大電視台東森和ＴＶＢＳ都陸續發聲，暫停邀請朱學恒上節目。

性騷擾 朱學恒 鍾沛君

延伸閱讀

影／王鴻薇佩服鍾沛君 遭到性騷擾應勇敢說出來

鍾沛君遭朱學恒強吻 蔣萬安：對性騷加害者嚴辦

議員鍾沛君控朱學恒性騷　吳淡如看新聞嚇到：世界到底怎麼了？

鍾沛君爆料文藏1細節 眼尖鄉民曝「有證據」：坐等畫面流出

相關新聞

駐菲大使遭爆對女秘書襲胸、摸私處 檢舉卻石沉大海…外交部：解職調查中

政壇性騷事件頻傳，有網友今在網路論壇發文指控，駐菲大使徐佩勇性騷菲籍女秘書，該文提及徐佩勇長期對秘書性騷擾包括摟抱、強吻...

遭指控13年前「拉手貼臉親吻」女大生 吳乃德道歉：不再參與公共事務

台灣農村陣線前工作人員黃亭喬4日在臉書指控，13年前W老師在開車送她回家時，情不自禁「牽起手貼臉頰，接著親吻」，黃今日指...

收「裝醉的人叫不醒」匿名花束 徐巧芯直呼：我不是騷擾犯為何受羞辱？

國民黨北市議員鍾沛君昨爆遭媒體人朱學恒強吻，同黨議員徐巧芯為她打氣，也表示與朱有好交情，但他不該這麼做。結果，徐巧芯在臉...

性騷、主管吃案頻傳…綠首波調查出爐 許嘉恬疏失屬實、林飛帆符合規定

民進黨爆發性騷擾及主管吃案事件，調查小組今天公布第一波結果。內容指出，前婦女部主任許嘉恬未確實依規定，於知悉同仁遭遇性騷...

13年前性騷女大生 吳乃德道歉

台灣農村陣線前工作人員黃亭喬四日在臉書指控，十三年前Ｗ老師在開車送她回家時，牽手貼臉親吻她，黃昨天指出，Ｗ老師就是二○一...

北市府性騷受害者增至8人！議員6度要求道歉 蔣萬安：市府的責任是查明

北市府公園處爆性騷擾案，議員洪婉臻昨開記者會，控駐衛警涉嫌對6名受害女職員長期性騷，今市政總質詢再爆出多2名受害者。洪說...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦