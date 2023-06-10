13年前性騷女大生 吳乃德道歉

台灣農村陣線前工作人員黃亭喬四日在臉書指控，十三年前Ｗ老師在開車送她回家時，牽手貼臉親吻她，黃昨天指出，Ｗ老師就是二○一○年台灣民間真相與和解促進會理事長吳乃德。吳乃德昨晚發出道歉聲明，即日起退出台灣民間真相與和解促進會，不再參與公共事務。

吳乃德是壯闊台灣聯盟理事長吳怡農的父親，吳怡農昨晚也發表聲明，表示自己與家人此刻的痛心，無法以文字表達。做錯了事，只有再次道歉。「我們的父親永遠會是我們的父親。我們會陪伴他，一起努力以更謙卑、更同理的心，來面對每一個人」。

黃亭喬四日發文指出，十三年前還在念大學時，她擔任白色恐怖青年營的活動總召，營隊結束後，和議題相關的民間單位理事長Ｗ，主動聯繫要請她吃飯。Ｗ是憧憬的師長前輩，於是她欣然赴約。

她寫到，Ｗ開車到學校接她，她沒有意識女性獨身在其他男性車上是一件很有風險的事情。用餐完回到停車場時，Ｗ在駕駛座上牽起她的左手，「彷彿情不自禁，將手貼在他的臉頰、接著親吻」。她傻住不知道要怎麼反應，不記得究竟過了多長時間，Ｗ老師放下她的手開車送她返回學校宿舍。

她回宿舍後打電話給信任的學長Ｂ，Ｂ卻口頭安撫她輕輕放下。當晚黃接到Ｗ來電稱晚上的事很抱歉，她基於期待人際關係和諧，加上老師都道歉了，她回答沒關係，並盡可能不再見到Ｗ。

黃亭喬昨在臉書公布Ｗ是吳乃德，Ｂ是台大社會學研究所博士生林傳凱。她說，四日發文後，林打給她還原當晚，林打給吳確認是否發生騷擾事情，吳說，「那是歐美文化，不是性騷擾」，林回他，「這裡是台灣，不是國外，你必須和亭喬道歉」，吳才向黃道歉。

吳乃德昨晚透過台灣民間真相與和解促進會發表聲明。他說，對黃小姐十三年來所受的折磨，誠摯道歉。希望他的道歉能稍癒她的創傷。第二，他已經失去社會的信任。不受社會信任的人，不應該參與公共事務。第三，這份歉疚將永遠伴隨自己。