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公園處駐警涉性騷 蔣萬安：若有處理不當會嚴懲

中央社／ 台北9日電
台北市長蔣萬安。聯合報系記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安。聯合報系記者黃義書／攝影

台北市公園處駐衛警涉性騷6女，議員洪婉臻再接獲2女陳情，要市府向被害人道歉。市長蔣萬安今天說，會查明真相，還被害人公道，經調查，公園處若有處理不當會嚴懲。

蔣萬安下午列席台北市議會市政總質詢，民進黨議員洪婉臻質詢北市公園路燈工程管理處1名駐衛警涉性騷多名同職場女子，她說，再接獲2名被害女子陳情，遭性騷擾共8人，並在議場撥放影片，被害人提及遭駐衛警趁機磨蹭等，心中已有陰影。

她指出，公園原駐衛警涉性騷女子多年，但公園處官員卻涉包庇，蔣萬安是市長，應向被害人道歉，且過程中，市府都未關心被害人，認為沒同理心。洪婉臻質詢期間多次要北市府官員道歉。

蔣萬安答詢，不允許性騷擾言語或行為出現，不姑息不護短，因不管任何場域及性別和年齡都可能會遇到性騷擾，絕對不護短、不包庇，不允許官官相護。

他指出，針對此案，已要求勞動局、人事處、工務局合力調查，1週內查清楚包含性騷擾及疑職場霸凌狀況，對被害人一定將心比心，責任就是查明真相，嚴查嚴辦。

他說，會調查公園處在處理此案的過程是否有缺失，若確實有不當地方，一定嚴厲懲處，並針對現有性平申訴機制進行改進，避免再次出現類似案件。

洪婉臻昨與2名被害女子在議會開記者會，洪婉臻表示，公園處1名60餘歲男駐衛警涉性騷擾女職員，時間長達5年，6人受害並衍生職場霸凌；被害人痛訴，長期遭性騷，舉報後疑遭長官打壓。

公園處說明，去年底收到3名女員工提交申訴書，啟動調查並把此名駐衛警調離原辦公場所，並依調查小組會議，認定1名女員工遇言詞性騷擾，涉案駐衛警記申誡2次。

性騷擾 蔣萬安

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