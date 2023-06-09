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同台畫面曝光！朱學恒義正辭嚴「痛批性騷」 鍾沛君強忍淚水

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朱學恒怎敢當鍾沛君面痛批性騷？黃士修認「這很正常」 網友意見兩極

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市議員鍾沛君（右圖）控訴，曾在一場飯局遭到朱學恒（左圖）強吻，朱學恒昨針對此事道歉。圖／聯合報資料照、翻攝自鍾沛君臉書
台北市議員鍾沛君（右圖）控訴，曾在一場飯局遭到朱學恒（左圖）強吻，朱學恒昨針對此事道歉。圖／聯合報資料照、翻攝自鍾沛君臉書

國民黨北市議員鍾沛君昨（8日）晚間在臉書發文，去年在一場飯局上，曾兩度遭政治評論員朱學恒強吻摟抱，甚至還大言不慚地說「反正妳明天也不會記得」，而近日因政壇性騷擾案件頻傳，與朱同台錄影，卻見他正經八百、義正辭嚴的痛批性騷，令她既震驚又憤怒，心想「他怎麼敢？他怎麼好意思？」對此，核能流言終結者創辦人黃士修直言，「我覺得這很正常啊」。

議員鍾沛君昨晚在臉書自爆曾遭朱學恒強吻摟抱性騷擾，黃士修在臉書發文表示，關於某媒體人和某議員的事，某媒體人認錯道歉，社會是是否接受自有公評，「我沒有要落井下石」。

但此事讓他想起，「某資深媒體人酒駕（沒有公開承認過，要查法院裁判書才知道），多年後也上節目痛批酒駕，還巧妙避開喪親之痛的時間點」。所以，黃士修認為「這很正常啊，該痛批就痛批，正因為自己犯過，更需要義正辭嚴地痛批，沒有什麼最不該談的議題，賺通告費、賺流量，本來就是一份職業」。

他也表示，自己向來支持性平，無論男生女生，都要好好保護自己，但強調「我本質上不認同MeToo運動，所以沒有打算跟著MeToo，謝謝」。

性騷加害人痛批性騷惡行，合理嗎？對此，網友紛紛留言回應，「被揭發性騷還敢上節目痛批性騷，才是真勇者」、「該痛批這件事本身沒有錯，但是他錯在違背自己對受害者的承諾，這才是真正犯眾怒之處」、「不以人廢言，該痛批就痛批，這沒錯，但義正嚴詞痛批的這個人是否真心認錯，是否還在犯同樣的錯，這是問題的所在」。

另有人表示，「這我就不認同了，一個是傷害過別人，事後卻沒真心誠意的道歉+慣犯，所以當事人才會公之於眾。一個是做錯事，事後被同樣犯錯的人傷害，事後才出來批評酒駕」。

性騷擾 鍾沛君 朱學恒 黃士修

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