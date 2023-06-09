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劉仕傑遭控性騷擾 王婉諭道歉：若事實立刻開除黨籍

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
時代力量黨員劉仕傑被爆出曾涉性騷擾事件，時代力量黨主席王婉諭今天在臉書道歉表示，決策會議已經決議將劉仕傑移送紀律委員會審理，一旦經紀律委員會釐清、決議後，將立刻開除黨籍，並且永不錄用。本報資料照片
時代力量黨員劉仕傑被爆出曾涉性騷擾事件，時代力量黨主席王婉諭今天在臉書道歉表示，決策會議已經決議將劉仕傑移送紀律委員會審理，一旦經紀律委員會釐清、決議後，將立刻開除黨籍，並且永不錄用。本報資料照片

時代力量黨員劉仕傑被控曾涉性騷擾事件，時代力量黨主席王婉諭今天透過臉書說對不起，表示過去沒能察覺，得知這樣的錯誤，甚至讓疑似犯下如此惡意行徑的人，繼續擁有參與公眾事務的平台與話語權，她要向受害者及社會大眾道歉。

王婉諭指出，劉仕傑於今年大選結束後，就在 1 月 31 日辭任國際部職位，正式離開時代力量，從他3 月 1 日就任黨主席至今，劉仕傑也從未擔任黨內任何職務；雖然此事發生在劉仕傑加入時力前，但時力絕對不容許這種離譜的違法行徑。

王婉諭說，昨晚時代力量的決策委員會已經緊急召開會議，將劉仕傑移送紀律委員會審理，一旦經紀律委員會釐清、決議後，將立刻開除黨籍，並且永不錄用。

同時，時力也將啟動調查，了解劉仕傑過去在黨內、代表時力參選時，是否有類似行徑。倘若有相關情事，絕對不會隱匿，將立即啟動程序處理。如果曾經有類似遭遇，歡迎將訊息投遞至時力性平信箱：gender@npptw.org。

王婉諭強調，時代力量的道德標準，絕對不會只用來審視他人，而姑息自己。過去這段時間，面對層出不窮的 MeToo 事件，她曾多次呼籲國內各政黨與政治工作者引以為戒，從自身做起，改變組織文化，對濫權性暴力行為保持警惕，建構友善的職場環境，做台灣社會的表率。

性騷擾 劉仕傑 王婉諭

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