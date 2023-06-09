畫面曝光！朱學恒義正辭嚴「痛批性騷」 鍾沛君同台僅能強忍淚水

國民黨台北市議員鍾沛君昨（8）日晚間在臉書發文指控，政治評論員朱學恒在去（2022）年8月一場飯局上，竟然無預警地抱住並強吻她，甚至丟下一句「反正妳明天也不會記得」。消息曝光後在網路上掀起熱議，朱學恒在政論節目大罵性騷擾的片段也被網友抨擊，同台的鍾沛君當下強忍淚水的表情也讓大批網友感到心疼。

鍾沛君昨日晚間在臉書發文，表示去年8月與朱學恒和一名共同好友「女性醫師H」共進晚餐，後來H的丈夫前來餐廳接她，H才剛離開包廂，朱學恒就起身坐到鍾沛君旁邊，毫無預警地抱住她強吻，並丟下一句「反正妳明天也不會記得」。鍾沛君坦言當下簡直嚇壞了，用力地撇過頭閃躲後，朱學恒竟然又再次走回來，肆無忌憚地又親了她。

鍾沛君表示朱學恒日前在錄影現場，坐在她右手邊不到一公尺處，當著她的面正經八百且義正辭嚴地痛批性騷，「他怎麼敢？他怎麼好意思？我腦中嗡嗡作響，既震驚又憤怒，手腳冰冷，不斷提醒自己絕對不可以哭出來」。 朱學恒在節目上痛批性騷擾議題。圖擷自57爆新聞

朱學恒在節目《57爆新聞》中痛批性騷擾的片段也曝光了，不少網友紛紛抨擊，「朱大能講得臉不紅氣不喘，真令人佩服」、「朱在高談闊論的時候，鍾心裡應該翻白眼無數次了吧」、「被害人跟加害人在同一個場合談論這個議題，真的是二度傷害」、「真正荒謬的是，加害者還跟受害者同台討論性騷的事」、「最佳翻車現場，這個迴力鏢射來得真快」。