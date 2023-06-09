聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉大爆主任性騷女學生 校方啟動調查暫時停聘

聯合報／ 記者魯永明呂慧瑜／嘉義報導
嘉義大學傳出1名主任性騷擾女學生，校方說，疑似行為人教師暫時停聘，靜候調查。圖／取自嘉大官網
嘉義大學傳出1名主任性騷擾女學生，校方說，疑似行為人教師暫時停聘，靜候調查。圖／取自嘉大官網

嘉義大學1名主任遭女研究生指控性騷擾，對她緊抱、十指緊扣、摸腰等，女生提出申訴；校方說，已啟動性平調查，教評會已將涉案主任暫時停聘到9月10日，接受調查；記者打多通電話到這名主任研究室，無人接聽，無法得知回應。

「學校是性騷擾溫床！」女研究生指出，她是跨領域的學生，原系老師找這名主任一起指導她的論文，卻是她噩夢的開始，她為此接受精神科治療服藥，質疑性平會公平嗎？

女研究生表示，主任討論過程不時擁抱她，對她十指緊扣，看她指甲畫什麼圖案，摸她的腰，還會把頭靠在她肩膀，最後1次是完成論文第1章，對方說要擁抱她慶祝，她還來不及說話，就直接抱上來。

甚至說每完成1章論文要抱1次，她當下把手拿開、肩膀也移開，回去後用LINE跟主任說不舒服「先不要有這些行為」，申訴後，主任用哭腔打給她要求撤銷申訴，教評會未通過停聘，學校也沒安排保護措施，讓她畢業典禮見到對方，情緒崩潰爆哭，被家人帶離禮堂。

校方說，3月30日下午知悉後即校安通報，女研究生4月18日申請調查，同日性平會受理，5月8日安排雙方調查訪談釐清事實，調查程序進行中，女學生5月9日提出調整線上授課需求，性平會同意請系上採必要處置，保障她的受教權，也召開校教評會決議將被指控的主任暫時停聘至9月10日。

性騷擾

延伸閱讀

指控傅崐萁性騷！董成瑜現身吐：有權者無法自制成災難

國影董座藍祖蔚遭爆性騷慣犯 盧秀燕：零容忍嚴格處理

劍道老師遭控涉對女大學生性騷、傷害 嘉檢：性騒不起訴傷害起訴

影／朴子30歲男露鳥專挑國小女學生 被逮稱：業績壓力大要舒壓

相關新聞

鍾沛君控「肆無忌憚親了我」 朱學恒稱斷片道歉：的確犯錯

台北市議員鍾沛君今天在臉書控訴資深媒體人朱學恒在去年8月一場飯局上，對她毛手毛腳，甚至無預警將她抱住強吻，還說出「反正妳...

鍾沛君控朱學恒強吻且還有其他被害人 徐巧芯、黃捷、雞排妹這樣說

台北市議員鍾沛君今天在臉書控訴資深媒體人朱學恒在去年8月一場飯局上，對她毛手毛腳，甚至無預警將她抱住強吻2次，還說出「反...

2女控北市公園處駐衛警性騷 申訴後遭霸凌

台北市公園處一名丁姓駐衛警遭控涉性騷，昨天有2名受害者出面指控，指該駐衛警講話時會對她們摸手、大腿等，還會傳「愛妳、吻妳...

嘉大爆主任性騷女學生 校方啟動調查暫時停聘

嘉義大學1名主任遭女研究生指控性騷擾，對她緊抱、十指緊扣、摸腰等，女生提出申訴；校方說，已啟動性平調查，教評會已將涉案主...

台灣真有性別平等？性平指數居「亞洲第一」卻接連爆出＃Me Too風波 盤點政府因應對策

民進黨爆發基層黨工被性騷擾後無法依循申訴管道，讓加害者受到應有的懲罰，議題發酵讓近期燒起一股台版＃Me Too風波，從政治圈、文藝界到教育界開始有更多受害者提出控訴。

朱學恒涉性騷道歉文 網灌爆留言罵翻：朱大翻車了...

#Me too性騷連環爆，國民黨北市議員鍾沛君今晚也在臉書爆出自己被名嘴朱學恒兩度強吻摟抱，甚至對方還曾寫下切結書。朱學...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦