嘉大爆主任性騷女學生 校方啟動調查暫時停聘

嘉義大學1名主任遭女研究生指控性騷擾，對她緊抱、十指緊扣、摸腰等，女生提出申訴；校方說，已啟動性平調查，教評會已將涉案主任暫時停聘到9月10日，接受調查；記者打多通電話到這名主任研究室，無人接聽，無法得知回應。

「學校是性騷擾溫床！」女研究生指出，她是跨領域的學生，原系老師找這名主任一起指導她的論文，卻是她噩夢的開始，她為此接受精神科治療服藥，質疑性平會公平嗎？

女研究生表示，主任討論過程不時擁抱她，對她十指緊扣，看她指甲畫什麼圖案，摸她的腰，還會把頭靠在她肩膀，最後1次是完成論文第1章，對方說要擁抱她慶祝，她還來不及說話，就直接抱上來。

甚至說每完成1章論文要抱1次，她當下把手拿開、肩膀也移開，回去後用LINE跟主任說不舒服「先不要有這些行為」，申訴後，主任用哭腔打給她要求撤銷申訴，教評會未通過停聘，學校也沒安排保護措施，讓她畢業典禮見到對方，情緒崩潰爆哭，被家人帶離禮堂。

校方說，3月30日下午知悉後即校安通報，女研究生4月18日申請調查，同日性平會受理，5月8日安排雙方調查訪談釐清事實，調查程序進行中，女學生5月9日提出調整線上授課需求，性平會同意請系上採必要處置，保障她的受教權，也召開校教評會決議將被指控的主任暫時停聘至9月10日。