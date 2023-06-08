宜蘭縣消防局再爆性騷案 局長徐松奕遭點名下台

宜蘭縣消防局再爆性騷案，民進黨宜蘭縣議會黨團今天指出，縣長林姿妙須道歉、消防局長徐松奕須下台。截止發稿前，徐松奕未接媒體電話。宜蘭縣府表示，將行政懲處行為者。

宜蘭縣消防局1名女消防員去年底洗澡後裸身走出浴室，被闖入寢室的男同事看見，這名女消防員不僅身心受創，還被迫離職。

宜蘭縣消防局昨天又有性騷案，1名女隊員今年3月間睡覺時疑遭1名男分隊長偷拍。

林姿妙昨天對此表示，任何性騷擾都不被允許，請消防局審慎處理。

「縣長道歉！局長下台！」民進黨宜蘭縣議會黨團今天召開記者會批評，消防局管理不當，徐松奕還有臉做下去嗎。

民進黨宜蘭縣議會黨團指出，事發至今，林姿妙都未妥善處理，所任命的消防局長不顧基層消防員權益，呼籲林姿妙要有所作為，不適任的人就趕快撤換，別再拖，也希望給消防員性平友善的職場環境。

時代力量宜蘭黨部今天在宜蘭縣消防局門口拉起白布條，批評性騷案屢次處置不當，徐松奕應道歉下台。

針對徐松奕遭點名下台，林姿妙今天只向媒體說「謝謝」，即快步離開。

宜蘭縣副縣長林茂盛對此回應指出，宜蘭縣消防局第1起性騷擾案，已依性別工作平等法重啟調查，女消防員也提出申訴，縣府會督促消防局盡快協助理，讓這個案子有圓滿結果。

他表示，有關時代力量立委王婉諭等人昨天為消防局第1起性騷擾案赴監察院陳情，希望監察院徹查，還給受害者公道。縣府對此尊重，也會配合監察院調查。

林茂盛說，宜蘭縣府對於工作職場都秉持性騷擾零容忍，也要求消防局秉持勿枉勿縱。

他指出，消防局昨天已召開防治性騷擾申訴處理調查委員會，確認第2起性騷擾案成立，並將行為人調任非主管職務科員，後續也將行政懲處，確保當事人權益。