快訊

幼兒園餵毒事件園長五萬交保「不發一語」 教師家屬大喊：當然無辜

私幼餵藥案負責人曾捐政治獻金 羅智強「有收到」：未請託過任何事

「保護孩子不周」新北某幼兒園學童遭餵藥 侯友宜晚間鞠躬道歉

宜蘭縣消防局再爆性騷案 局長徐松奕遭點名下台

中央社／ 宜蘭縣8日電

宜蘭縣消防局再爆性騷案，民進黨宜蘭縣議會黨團今天指出，縣長林姿妙須道歉、消防局長徐松奕須下台。截止發稿前，徐松奕未接媒體電話。宜蘭縣府表示，將行政懲處行為者。

宜蘭縣消防局1名女消防員去年底洗澡後裸身走出浴室，被闖入寢室的男同事看見，這名女消防員不僅身心受創，還被迫離職。

宜蘭縣消防局昨天又有性騷案，1名女隊員今年3月間睡覺時疑遭1名男分隊長偷拍。

林姿妙昨天對此表示，任何性騷擾都不被允許，請消防局審慎處理。

「縣長道歉！局長下台！」民進黨宜蘭縣議會黨團今天召開記者會批評，消防局管理不當，徐松奕還有臉做下去嗎。

民進黨宜蘭縣議會黨團指出，事發至今，林姿妙都未妥善處理，所任命的消防局長不顧基層消防員權益，呼籲林姿妙要有所作為，不適任的人就趕快撤換，別再拖，也希望給消防員性平友善的職場環境。

時代力量宜蘭黨部今天在宜蘭縣消防局門口拉起白布條，批評性騷案屢次處置不當，徐松奕應道歉下台。

針對徐松奕遭點名下台，林姿妙今天只向媒體說「謝謝」，即快步離開。

宜蘭縣副縣長林茂盛對此回應指出，宜蘭縣消防局第1起性騷擾案，已依性別工作平等法重啟調查，女消防員也提出申訴，縣府會督促消防局盡快協助理，讓這個案子有圓滿結果。

他表示，有關時代力量立委王婉諭等人昨天為消防局第1起性騷擾案赴監察院陳情，希望監察院徹查，還給受害者公道。縣府對此尊重，也會配合監察院調查。

林茂盛說，宜蘭縣府對於工作職場都秉持性騷擾零容忍，也要求消防局秉持勿枉勿縱。

他指出，消防局昨天已召開防治性騷擾申訴處理調查委員會，確認第2起性騷擾案成立，並將行為人調任非主管職務科員，後續也將行政懲處，確保當事人權益。

性騷擾

延伸閱讀

宜縣消防局連爆性騷案 民進黨與時力黨部要求局長下台

能在釣魚台捕魚就好？保釣團體抗議柯文哲說法：本末倒置

花博周日500份鮪魚免費吃 李四川、林姿妙行銷宜蘭農漁產

女消防員遭性騷究責籲友善職場 林姿妙：已調查

相關新聞

性平工作再精進 民進黨邀座談：感謝給反省與改善機會

民進黨最近性騷擾事件連環爆，中央黨部承諾改革。今天性別平等事務部舉辦焦點座談，邀請勵馨社會福利事業基金會、台灣婦女團體全...

台灣MeToo啟示錄：民進黨進步價值破產 社會仍要持續進步

5月16日，民進黨主席、總統參選人賴清德到政大參加「青年與主席有約」活動。為拉近與年輕人的距離，刻意解掉領帶，並以近期熱門劇集「人選之人」勉勵年輕人成為台灣的造浪者。賴清德或在場所有人，作夢也沒想到，就在兩周後，「人選之人」中的性騷擾劇情在民進黨內爆開，話題一直延燒到今天，讓民進黨口頭上標榜的進步價值，淪為唬人的口號。

國影董座藍祖蔚遭爆性騷慣犯 盧秀燕：零容忍嚴格處理

國家電影及視聽中心董事長藍祖蔚，日前遭知韓文化協會執行長朱立熙指控為性騷慣犯，文化部表示，將「嚴肅謹慎處理」。中市議員周...

宜縣消防局連爆性騷案 民進黨與時力黨部要求局長下台

宜蘭縣消防局去年底發生男隊員闖入彭姓女隊員寢室，造成彭女身心受創，因公傷假問題離職的性騷擾案，近日又遭爆今年3月間分隊長...

傅崐萁不認性騷擾 董成瑜嘆沒關係：看國民黨怎麼處理

擔任影集「八尺門的辯護人」監製、鏡文學總經理董成瑜日前指出曾遭立委傅崐萁性騷擾，今天受訪表示對方不承認沒關係，「看國民黨...

遭控性騷慣犯 國家電影中心董事長藍祖蔚出聲了

知韓文化協會執行長朱立熙昨深夜臉書貼文，點名知名影評人、現任國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚是性騷擾慣犯，認為文化部公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦