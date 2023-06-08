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回應性騷吃案 賴清德：主管隱匿 開除永不任用

聯合報／ 記者林縉明歐陽良盈劉宛琳丘采薇／台北報導
民進黨主席賴清德。記者葉信菉／攝影
民進黨主席賴清德。記者葉信菉／攝影

民進黨性騷擾事件連環爆，蔡英文總統前晚下令訂定性騷擾樣態指引、重新檢視現行性平申訴機制的實用性，以及對跨部會進行性平法規總檢討等三大指示。民進黨立法院黨團昨表示，民進黨團下會期會用「特急件」做相關規畫，從性平教育、申訴管道與法規檢討面向處理。

民進黨立委范雲指出，現行法律規定及機制混亂，被害者求助無門，也沒有單一窗口申訴管道，且針對性騷，一年內就要申訴，很容易過了時間點，希望修法能延長。民眾黨團幹事長張其祿也呼籲給予被害人更多善意，包含立法保護性騷擾吹哨者、延長性騷擾追訴期等。

民進黨主席賴清德昨在中常會指出，正在修訂黨內規定，希望建立更友善的性平工作環境，未來黨務主管如果有隱匿或知情不報等情事，查證屬實，一律開除，永不任用，情節嚴重還會移送法辦。民進黨秘書長許立明也表示，將建立外部機制，由社工師擔任窗口，只要有性平案件，受騷擾者可以不經由黨部任何單位，直接投訴。

國民黨主席朱立倫則表示，國民黨一定要堅定保障性平，絕不允許任何上級或長官掩蓋事實。

性騷擾 蔡英文 范雲 朱立倫 張其祿 賴清德 性平法

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