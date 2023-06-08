助理涉猥褻兒少 南市議員：已離職

性騷風暴從政黨延燒到地方政府，包括新北市府科員、宜蘭消防局女隊員爆出曾遭主管性騷擾，另前台南市府副發言人、現任市議員林依婷助理易俊宏，則遭控性猥褻未成年兒少。新北市府與宜蘭縣府表示正調查中，林依婷則指易已自行離職，對用人不當深表歉意。

新北市府爆出某局處新進男科員個性內向，在外出進行工程勘察時，竟遭主任觸碰腰部、胸部及臀部，男科員認為主任故意伸鹹豬手，甚至在工作過程遭言語霸凌，最後申訴性騷擾也提離職。該局處表示，接獲男性科員申訴隔天就啟動調查，成立性騷擾申訴調查委員會，目前仍在密件調查中。該名男主任則喊冤否，並稱可能是因工作緣故遭報復。

民進黨台北市議員洪婉臻昨晚也爆料接獲數名台北市政府女性職員陳述，表示長期遭同一名駐衛警性騷擾，今將舉行記者會揭發。

宜蘭縣消防局傳出某分隊長在今年3月清晨，潛入女寢室區打開女隊員房門，並用手機拍照，女隊員驚醒質問「是否在偷拍？」分隊長支吾其詞，女隊員要求交出手機，看見多張自己睡覺照片。消防局將分隊長調離原單位，但仍常藉故回到分隊，常訓時也試圖接近女隊員，女隊員不堪其擾向消防局提申訴。

宜蘭縣消防局表示，分隊長承認拍照並已將原檔案刪除，也和女隊員口頭約定不再接觸，但日前消防局辦理常訓，女隊員發現分隊長也參與受訓，疑似違背口頭約定，女隊員已提書面申訴。

台南市政府前副發言人易俊宏去年六月遭踢爆長期藉講師身分性騷擾、性猥褻未成年兒少，台灣少年權益與福利促進聯盟昨舉行記者會指出，經一年訪調，遭易俊宏性騷兒少有16案，其中一案已被台南市政府認證性騷成立，教育部青年署相關失職人員也被記過懲處。

人本教育基金會主秘陳志遠表示，議員林依婷任用易俊宏擔任助理，提醒所有人需意識到自己位置與角色，不能只考慮自己的利益與觀點，需要思考他人尤其是受害者的感受。

台少盟理事長林月琴說，加害者利用未成年人不清楚性騷界線得逞，當受害者成年後才意識自己過去被性騷早已超過申訴時效，呼籲性騷相關法規時效，都應增訂「未成年人但書」，表明當受害者為未成年人時，時效自成年後起算。