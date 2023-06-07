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高市府主任想踩女下屬新絲襪 判賠15萬定讞自請退休

中央社／ 高雄7日電
高雄市政府外觀照。聯合報系資料照
高雄市政府外觀照。聯合報系資料照

全台職場、政壇性騷擾連環爆，高市府蘇姓主任也被1名女下屬控訴數年前傳送曖昧訊息，法官認定構成性騷判賠15萬餘元定讞；高市府表示，蘇男申請退休，6月5日生效。

高雄市政府獲知此事後，立即將蘇男調離非主管職，申訴人數天後正式提出申訴，市府依規定處理，待調查後確認性騷擾成立，將蘇男記過1次，蘇男則在性騷風波後，今年2月申請退休、6月5日生效。女員工目前仍在市府任職。

全台近期政壇、職場性騷案連環爆，高雄市政府某局處蘇姓男主任也遭女下屬控訴傳訊息性騷擾。但蘇男出庭時辯稱，訊息內容僅是針對公務事項要求，或委婉要女子放鬆身心，是屬於長官對部屬的關心，且自己休假時也會傳訊息給其他同事關心，據此否認構成性騷。

不過，橋頭地方法院、台灣高等法院高雄分院法官經勘驗2人對話紀錄，發現蘇男曾傳訊息表示「只要我們沒有界限，任何事都可以做到」、「我只在乎你」、「踩妳的新絲襪」等語，導致女下屬不堪其擾，甚至回應「我沒有能力，而且也不想要主任對我特別好」、「那請主任把我異動到別科室」等明確表明不適意思，據此不採信蘇男辯詞。

合議庭審理後認定，蘇男行為已構成性騷擾，致女員工罹患適應障礙症、創傷後壓力症及需進行心理諮商等，據此判決蘇男須賠償新台幣15萬4430元，全案定讞。

高雄高分院判決指出，蘇男民國108年底常傳曖昧訊息給女下屬員工騷擾，例如「下週看到美美的你」、「我只在乎你」、「為了你，我也願意改變的」、「只要我們沒有界限，任何事都可以做到」等內容，甚至某天發現女員工穿新衣，還傳訊息「Wow！穿新衣服跟新絲襪咧！要不是某某在，我就踩你的新絲襪…沾喜氣耶」等語。

雖然女員工對蘇男所為不堪其擾，甚至明確表明已經感受到被冒犯與困擾，但對方仍不罷手，甚至還試圖製造肢體接觸，導致女員工不但失眠，常哭泣或半夜驚醒，甚至罹患精神疾病須就診，最後決定向市府提出性騷擾申訴，並提出民事求償53萬多元。

性騷擾 高雄市

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