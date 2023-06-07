性騷案衝擊！蔡英文、賴清德網路好感度跌近三成

image source：FB/賴清德

文/陳宣懿

政壇性騷擾事件持續延燒，民進黨主席賴清德5日表示，這次性平事件必然對黨造成很大衝擊，黨會嚴肅以對，讓社會看到檢討改進決心。他指示3項工作，包括不必分事件發生是哪位黨主席任內，發現問題就嚴肅面對；安排性平教育課程，黨主席也要參加。

黨內性騷案連環爆 賴清德負面聲量飆高

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/05/31～2023/06/05）統計調查，賴清德近一週的負面聲量出現兩高點，負面聲量最高點出現在6月3日，共1萬7,868筆討論。由於黨內性騷案連環爆，賴清德再次為此致歉，並正面回擊性平事件 「不需要大局為重」，引發網友熱議。

另一個負面聲量高點出現在6月1日，共1萬7,268筆負面聲量。對於前黨工遭外包廠商性騷擾，賴清德第一時間未回應媒體提問掉頭就走，引發各界抨擊。後來他才表示對此事感到非常的沉痛，除了向前黨工致歉，也准許了許嘉恬的辭呈。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

蔡英文、賴情德好感度下降 網友批評綠委擋性騷申訴相關提案

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/05/25～2023/06/05）統計調查，第一件民進黨內性騷案發生日（5月31日）後，總統蔡英文以及賴清德好感度皆下降。連續幾天民進黨性騷擾案件層出不窮，相關事件發生在總統蔡英文以及賴清德當黨主席任內，衝擊兩人網路好感度。蔡賴兩人網路好感度，其中蔡英文好感度從原本的0.4降0.31，賴清德好感度從0.35掉到0.28。其中蔡英文網路好感度更跌將近三成。

外界紛紛呼籲民進黨檢討相關機制，不過國民黨立法院黨團3日揭露先前提案要求行政院通盤檢討目前公務機關性騷擾申訴流程機制，然而表決時反對人數超過贊成人數未通過，而投下反對者共58人且皆為綠委。對此，國民黨團總召曾銘宗表示，請蔡英文出來面對、正式道歉；也請賴清德出來回答外界疑問。PTT有網友表示，「國會過半專門用來擋法案的」、「不能再開戰場的概念」；還有人認為，「沒毛病阿 這很民進黨」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月25日至2023年06月05日。