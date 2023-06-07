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民進黨性騷案為何燒不停？ 郭正亮揭「愛粉味」內幕

聯合新聞網／ 綜合報導
前民進黨立委郭正亮。圖擷自少康戰情室
前民進黨立委郭正亮。圖擷自少康戰情室

民進黨連日來性騷案燒遍全台，前立委郭正亮在政論節目《少康戰情室》坦言（影片從1:08:53開始）「私底下會講一些有的沒的」、「愛粉味，這種話很很多」，常常講黃色笑話也有，他認為這是全面執政的後遺症，沈富雄也在旁補充「我一個朋友，綠的，他就很想做一副對聯，愛鄉愛土愛粉味。」

郭分析，因為螺絲鬆了，制衡的力量小了，因為黨大，年輕人大部分都在民進黨，性騷擾案子的比例相對地也就變高了，而且很多事情看起來都發生在台南，為什麼？「那裡執政最久，螺絲最鬆，他就會覺得，你管不到我啊。」

郭甚至透露，性騷擾可能只是算輕的事件，還有很多奇奇怪怪的，當地議員大刺刺的作風是台北議員難以想像的，他們都認為法院、警察、媒體都可以被輕鬆擺平，誰敢管他們。

郭認為賴清德現在也是很無奈，因為這些案子都是在小英任內時發生，還有像詐騙、開槍也變多，都抓不到，北市議員張斯綱也說，這跟民進黨長期內的文化有關，「上面的人都這樣子還可以升官，下面的人就會覺得有的沒的都沒有關係，大家就去學。」

性騷擾

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