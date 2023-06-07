新北警局長被控包庇性騷案 侯友宜表態絕不姑息

民進黨性騷擾事件連環爆，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨天譴責民進黨這段時間不斷掩蓋性騷擾案情，「上位者施壓、知情者還不處理，這是態度問題。」他說，支持受害者勇敢站出來，給予法令扶助等實際幫忙，絕對不能姑息。

針對嘉義有女警官在臉書發文指控被男警官偷拍兩年，局長指示「大局為重」要她和解，案件被隱匿，沒依性平法定程序調查，男警官還在五日內被核准退休，當時的局長就是現任新北市警察局長廖訓誠。侯友宜說，面對此事的態度一樣，「對受害者我們要作他們最大的後盾，追查過程中，我們也不能姑息加害者」。

廖訓誠表示，案發當下即依規定製作雙方筆錄並保全證據，因當事人保留申訴，且不提告訴，除尊重當事人決定，並依警政署相關規定交督察人員查處、提供必要關懷與協助。本案當事人遭偷拍性騷致身心受創，深感遺憾，案發後警局相關幹部均以同理心保護關心當事人，竭力關懷並予以協助。