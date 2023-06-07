前員工遭拍臀零處理？顏若芳深感抱歉

政壇性騷案連環爆，昨天深夜一名自稱曾在議員服務處工作的女子在臉書發文表示，曾在服務處遭志工拍臀性騷擾，老闆連道歉都沒有。網友推測「老闆」是民進黨北市議員顏若芳。顏昨天在臉書表示，處理結果顯然有不足之處，深感抱歉。

民進黨近日陷入性騷擾風波，顏若芳日前訴求性騷擾或職場霸凌零容忍，呼籲黨中央盡速調查，卻遭前員工在臉書發文打臉。

該名女性前晚在臉書指出，她遭志工拍臀性騷擾，一度惡心到躲進廁所哭泣，當時有其他同事目擊，卻沒有人制止，「老闆」雖然說會告誡志工，但直到她離開也沒有得到一句抱歉，如今老闆說「性騷擾零容忍」，實在無法苟同。

顏若芳隨後在臉書發文指出，這大概是五、六年前的事，雖然當時她告訴受害者不必容忍，也曾要求志工道歉，但處理結果顯然不足，造成受害同仁的陰影，對此深自檢討並深感抱歉。