民進黨性騷連環爆…蔡總統再次道歉 提3大改革

民進黨性騷擾案接連爆發，蔡英文總統昨晚表示，隨著民進黨前黨工性騷擾事件的發展，身為總統及民進黨前任主席，她要再次向社會表達歉意。

蔡總統表示，這幾天幾次討論，已經請行政院長陳建仁帶領行政團隊，針對以下三個方向，進行整體機制的改革方案。

第一，參酌國際做法，結合專家意見，訂定性騷擾樣態指引，作為職場、校園等各環境性平準則及性平教育參考。從源頭開始，更進一步地互相自我教育。第二，重新檢視現行性平申訴機制實用性，在工作場所內部申訴制度無法有效運作時，強化或建立公權力介入的外部機制，用更健全、有效及可信賴的申訴制度，來保護受害者不受恐懼的申訴權利。

第三，跨部會進行性平法規總檢討，希望凝聚跨黨派及社會共識，理性務實且負責任地提出修法，並且力求在立法院下個會期列為優先法案。「近來的事，不是政治事、不是選舉事，是在提醒我們，在道歉之外，我們要共同塑造一個更安全、更友善的社會。」

蔡總統臉書發文說，不只是民進黨或其他政黨，在社會職場、社交、鄰里中，這類事件層出不窮，雖然我們在性平議題上做了很多努力，但實際上仍無法有效根除這類行為；性騷擾事件中，很多行為人在互動中不知分際所在，也沒有清楚認知此類行為嚴重性，當然也有明知故犯者。

蔡總統說，受害者常因種種顧慮，沒站出來指控，並在調查程序中還要忍受再一次折磨，更害怕社會用異樣的眼光來看他們。「我們整體社會，必須再次自我教育，性騷擾事件中的人是受害者，不是做錯事的人；他們是我們要保護的人，不是要被有色眼光對待的人。我們也必須清楚知道，這些受害者需要我們的幫助。我們更要認知到，在人與人的互動中，哪些行為是超過分際、要自我約束。」