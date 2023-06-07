用肚子頂范雲 陳雪生判賠8萬元

立法院二○二○年審查監察院長被提名人陳菊人事案爆發衝突，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生以肚子頂她背部、用不雅文字貶抑她，涉性騷擾，提告求償五十萬元；台北地院簡易庭判陳賠償八萬元，陳上訴，北院二審昨天駁回上訴，判陳雪生賠償范雲八萬元確定。

范雲在宣判後舉行記者會表示，官司勝訴卻開心不起來，歷經三年訴訟，從公開抗議、行政申訴、司法判決賠償到陳雪生控告她誹謗，自己幸運有人物證才贏得判決；目前我國文化、申訴制度及法律對受害者不友善，容易讓受害者遭受二度傷害，她將化此經驗為動力，改善性騷擾申訴制度、法律與文化，希望受害者不要就這樣算了。

陳雪生聲明，斷無任何性騷擾意圖，但今後會在性別議題上抱持謙虛態度持續學習。

國民黨表示，陳雪生涉及的行為態樣，並非提名作業規範不予提名之情形，沒有應否撤銷提名的問題。

范雲提告主張，陳雪生以肚子碰撞她背部至少三次，她後來表示「很惡心、這是性騷擾」，陳嘻笑回應「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」等不雅且充滿性暗示言語，使她感覺被冒犯不受尊重、羞辱及氣憤。事後，陳雪生又在接受採訪時表示「我又不是餓死鬼」，更辱罵她「神經病、往自己臉上貼金」，傷害及羞辱她的人格。

法官認為，依現場照片及證人證詞及陳發言脈絡，可認定構成性騷擾。