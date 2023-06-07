洪智坤涉性騷…陳菊：不可原諒 黃偉哲：痛心

監察院長陳菊在高雄市長任內辦公室主任洪智坤被控對女導演摸胸性騷擾，陳菊昨天發聲明指出，前晚知悉此事極感震驚，導演因為替當時的競選團隊工作而遭遇此事，她感到非常難過與愧疚。

陳菊表示，導演所遭遇，已非洪智坤所言「不好的感受」，而是嚴重的性騷擾，不可原諒；她要給予最嚴厲的譴責，希望洪智坤能誠實並嚴肅面對此事。

台南市長黃偉哲第一任的任期內曾聘洪智坤為市府無給職顧問，黃偉哲昨表示，對於導演的遭遇感到遺憾、痛心，很同理受害者遭遇；不論是誰，都沒有侵犯他人的權利，一定與受害者站在一起，謝謝她的勇敢發聲。

時代力量發言人余佳蒨表示，洪智坤曾任民進黨中執委，是民進黨極為仰賴的核心政治幕僚，除了譴責外，她呼籲民進黨主席賴清德及洪智坤從事政治工作的諸多雇主，應主動調查洪智坤是否涉入更多憑藉權勢的性騷擾事件，還給受害人公道。

洪智坤也曾在二○一四年擔任台北市政府顧問，民眾黨主席、台北市前市長柯文哲昨在日本受訪表示，「那跟我有什麼關係？天啊！如果這樣的話，實在是負責不完。」