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政壇性騷連環爆 北市勞動局已發文8案要求說明

中央社／ 台北6日電

台灣政壇性騷擾事件持續延燒，台北市勞動局今天表示，已針對報載8起相關事件，發文給民進黨中央、國民黨智庫及壹傳媒公司等各單位要求說明，最快會在6月底召開性平會審議。

台北市勞動局長高寶華今天在台北市議會被媒體堵訪時表示，包含「小英之友會」前員工指控性騷案在內，已針對8案發文要求各事業單位說明，未來將依行政程序送性別平等委員會審議。

勞動局就業安全科科長陳明鈴向中央社記者表示，這8案都是媒體報導後，勞動局本於職責主動發文各相關單位，希望了解事件來龍去脈。其中6案與民進黨相關，1案是國民黨智庫及端傳媒，另1案涉及壹傳媒公司。

陳明鈴說，每個案子的回文期限都是5天，若資料蒐集充足，目前規劃最快在6月底召開性平會審議，發現有違反「性別工作平等法」第13條規定情形，將開罰新台幣10萬元到50萬元，並公布事業單位名稱與負責人姓名。

性平法規定，雇主應防治性騷擾行為發生，在知悉有性騷擾情形時，應採取立即有效的糾正及補救措施，無論員工是否已離職或案件進入司法程序。

性騷擾

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