徐巧芯：黑金詐騙性騷擾成民進黨三寶

國民黨台北市議員徐巧芯今天說，黑金、詐騙、性騷擾已成民進黨三寶。曾任高雄市長辦公室主任的洪智坤，就是用權勢逼迫換取性服務，若成功，某種程度就是一種誘姦，洪的道歉等於間接證實有這件事情發生。

她表示，昨晚洪智坤的臉書有人留言質疑洪，是否用權勢逼迫以性換取工作，洪回「是」，是不是等於證實事實，後來洪將留言刪除。

徐巧芯說，民眾真的要想清楚，捐錢給民進黨，這些資源不是被拿來競選，實踐政治理想，是被像洪智坤這種人拿去用。

徐巧芯指出，台南市前議員謝龍介曾說過，洪智坤跟郭再欽住在同一棟光電大樓，請問這件事是不是真的？洪智坤沒有否認，如果台南市議長邱莉莉、洪智坤跟郭再欽，全部都是同一棟大樓的好鄰居，請問洪智坤有沒有涉入光電產業？這是環環相扣，從黑金、詐騙再到性騷擾，儼然已成民進黨三寶。