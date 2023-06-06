男子遭控性騷轉進南市府 黃偉哲：新聞處招考

台北市議員徐巧芯揭露曾在民進黨藉立委賴惠員辦公室任職的羅姓男子，因涉性騷擾後離職，轉進台南市政府，台南市長黃偉哲今天證實，羅男是市府新聞處招考的約聘僱人員。

黃偉哲今天接受媒體聯訪指出，羅男是市府新聞處自行招考的約聘僱人員，不須經市長面試。

台南市政府發言人田玲瑚表示，羅男通過「市府約聘（僱、用）臨時人員公開招考」，才進入市府服務。羅男服務期間，市府未收到相關不法申訴，若涉任何違法情事，市府將依法處理。

徐巧芯昨天在臉書（facebook）揭露，身邊不少朋友曾遭羅男騷擾過，受害者發現加害者可能在台南市政府工作，相當驚訝與憤怒，「難道性騷擾以後還可以進市府高升，台南市政府用人都不查的，還是明知是性騷慣犯但完全不在意」。