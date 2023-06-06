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才說性騷零容忍 前女性員工爆性騷零處理 顏若芳：深感抱歉

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市議員顏若芳，本報資料照。
民進黨台北市議員顏若芳，本報資料照。

政壇性騷案連環爆，昨日深夜一名自稱曾在議員服務處工作的女子在臉書發文表示，曾在服務處遭志工拍臀性騷擾，有網友根據內容推測，這位服務處「老闆」是民進黨台北市議員顏若芳。顏若芳上午也透過臉書道歉，「處理結果顯然有不足之處」，深感抱歉。

民進黨近日陷入性騷擾風波，顏若芳日前訴求性騷擾或職場霸凌零容忍，呼籲黨中央盡速調查，卻遭前員工在臉書發文打臉。

該名女性在臉書指出，遭志工拍臀性騷擾，一度噁心到躲進廁所哭泣，當時有其他同事目擊，卻沒有人制止，「老闆」雖然說會告誡志工，但直到她離開都沒有得到一句抱歉，如今老闆說出「性騷擾零容忍」，實在讓她無法苟同。

顏若芳上午在臉書發文指出，這大概是5、6年前的事，雖然當時她告訴受害者不必容忍，也曾要求志工道歉，但是處理結果顯然有不足之處，造成受害同仁的陰影，對此深自檢討並深感抱歉。

服務處工作人員遭性騷 北市議員顏若芳今在臉書道歉。圖／取自顏若芳臉書。
服務處工作人員遭性騷 北市議員顏若芳今在臉書道歉。圖／取自顏若芳臉書。

性騷擾

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