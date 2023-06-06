洪智坤遭控性騷 黃偉哲：痛心、謝謝受害者願發聲

民進黨重要幕僚洪智坤疑被女導演指控在汽車旅館性騷擾，洪智坤今貼文道歉「給人不好的感受，一定是我的錯誤」，由於他曾於黃偉哲第1任台南市長時獲聘市府無給職顧問，黃偉哲說「感到遺憾、痛心」，一定與受害者站在一起。

黃偉哲表示，「對於導演的遭遇我們感到遺憾、痛心」，也很同理受害者的遭遇。對於性平人權，再強調一次，不論是誰，都沒有侵犯他人的權利，一定與受害者站在一起，謝謝她的勇敢發聲。

黃偉哲也澄清，「洪先生不是市府顧問，也沒有擔任過市府任何有給職職務」；黃說，針對性平案件，市府設有申訴專線、傳真、專用信箱等各種管道，提供受害者申訴，若是有相關申訴情事，一定秉公處理。

據了解，洪智坤擔任台北市市政顧問請辭後，2018年協助黃偉哲競選台南市長，之後任市府無給職顧問；去年底黃偉哲拚市長連任期間，洪也是競選團隊的智囊之一，因行動不便未跑外面，沒特別掛名職務，不過每周都參與內部會議，提出競選策略，但選完未獲續聘顧問。

女導演昨天發文表示2010年間受民進黨政治人物邀請為高雄的市長選舉拍攝宣傳廣告，南下開會議，安排住商旅變汽旅，H姓政治人物「有些緩慢隱晦的動作，要抱我，有摸到我，有摸到胸部」。洪智坤今凌晨貼文「給人不好的感受，一定是我的錯誤，我沒有任何職務，也與任何人無關，我只有真誠道歉，改進並且彌補過錯。」