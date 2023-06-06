快訊

平平是產地…在台灣吃海鮮就是比日本貴？內行2招破解：便宜吃到翻

蘋果頭戴裝置Apple Vision Pro破10萬元被喊「便宜」 網酸：元宇宙過氣了才出

想分手遭健身猛男勒死 辯「很愛她」無期上訴變成15年刑

洪智坤遭控性騷 黃偉哲：痛心、謝謝受害者願發聲

聯合報／ 記者吳淑玲林伯驊／台南即時報導
民進黨重要幕僚洪智坤疑被女導演指控在汽車旅館性騷，他凌晨貼文道歉。圖／翻攝洪智坤臉書
民進黨重要幕僚洪智坤疑被女導演指控在汽車旅館性騷，他凌晨貼文道歉。圖／翻攝洪智坤臉書

民進黨重要幕僚洪智坤疑被女導演指控在汽車旅館性騷擾，洪智坤今貼文道歉「給人不好的感受，一定是我的錯誤」，由於他曾於黃偉哲第1任台南市長時獲聘市府無給職顧問，黃偉哲說「感到遺憾、痛心」，一定與受害者站在一起。

黃偉哲表示，「對於導演的遭遇我們感到遺憾、痛心」，也很同理受害者的遭遇。對於性平人權，再強調一次，不論是誰，都沒有侵犯他人的權利，一定與受害者站在一起，謝謝她的勇敢發聲。

黃偉哲也澄清，「洪先生不是市府顧問，也沒有擔任過市府任何有給職職務」；黃說，針對性平案件，市府設有申訴專線、傳真、專用信箱等各種管道，提供受害者申訴，若是有相關申訴情事，一定秉公處理。

據了解，洪智坤擔任台北市市政顧問請辭後，2018年協助黃偉哲競選台南市長，之後任市府無給職顧問；去年底黃偉哲拚市長連任期間，洪也是競選團隊的智囊之一，因行動不便未跑外面，沒特別掛名職務，不過每周都參與內部會議，提出競選策略，但選完未獲續聘顧問。

女導演昨天發文表示2010年間受民進黨政治人物邀請為高雄的市長選舉拍攝宣傳廣告，南下開會議，安排住商旅變汽旅，H姓政治人物「有些緩慢隱晦的動作，要抱我，有摸到我，有摸到胸部」。洪智坤今凌晨貼文「給人不好的感受，一定是我的錯誤，我沒有任何職務，也與任何人無關，我只有真誠道歉，改進並且彌補過錯。」

性騷擾

延伸閱讀

影／當延平郡王遇上海賊王 全台首學課程博覽會跨縱古今

大型就博會6月10日南台科大登場 超過6千個工作機會

「綠營遛鳥俠」羅紹齊在南市府工作 黃偉哲又聘性騷慣犯

議員建議設寵物公園解決流浪犬問題 黃偉哲：每區設暫置場

相關新聞

「偶爾讓他任性一下」女導演控遭摸胸 洪智坤道歉

一名女導演5日深夜發文指控，2010年接受民進黨H姓政治幕僚請託，拍攝高雄市長選舉影片，H男某天卻以開會名義，由司機將她...

顏志發被控性騷擾提刑事訴訟 林為洲：要告被害人嗎？

總統府資政、小英之友會總會顏志發被小英之友會前員工指控性騷，顏志發表示已提刑事訴訟。國民黨立委林為洲表示，贊成顏提吿，真...

洪智坤涉摸胸性騷 陳菊：不可原諒嚴厲譴責

監察院長陳菊擔任高雄市長時的市長辦公室主任洪智坤，涉及對女導演摸胸性騷擾，陳菊今天發表聲明指出，她昨晚知悉此事，極感震驚...

台灣警版ME TOO真實上演 嘉警速批加害者5天火速退休

民進黨性騷擾事件連環爆，引發不少受害者也說出被騷擾經歷。嘉義縣警察局一女警官5日在臉書PO文，兩年前發現遭同事陳男偷拍，...

控告陳雪生性騷擾勝訴 范雲：過程對受害者不友善

立法委員范雲控告陳雪生性騷擾求償案，上午二審宣判勝訴後，范雲在台北地院門口舉行記者會，她表示走完整個控告過程體會到整個文...

性騷案衝擊 賴清德將率全黨上性平課

民進黨接連爆發性騷擾遭吃案事件，前副總統呂秀蓮指事件發生都是在蔡英文總統兼任黨主席時。現任黨主席、副總統賴清德昨天受訪時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦