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易俊宏涉性擾仍回聘 陳椒華：民進黨非要用問題人物？

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
時代力量立委陳椒華服務處今再指易俊宏去年8月到今年4月間受聘南市議員蔡宗翰。記者鄭惠仁／攝影
時代力量立委陳椒華服務處今再指易俊宏去年8月到今年4月間受聘南市議員蔡宗翰。記者鄭惠仁／攝影

時代力量立委陳椒華昨批台南市議員林依婷明知易俊宏涉性騷仍聘用為公費助理，今再指林依婷非首位大方給性騷嫌犯機會的民進黨議員，易在爆出性騷案後不到兩個月，去年8月就已火速先加入市議員李宗翰團隊，今年4月請辭後加入林依婷團隊，陳椒華質疑，難道民進黨沒人才？非要用此問題人物不可？

林依婷昨表示，所以聘請易當助理，是因曾是同事關係，給易機會，易俊宏已在昨天請辭。李宗翰說，去年8月聘易當助理，是考量到全案還在司法審理中，還未判決有罪，易也表示沒不法，因此給易機會，由於易住在市區，考量到交通，因此請辭，到林依婷團隊當助理。

市府表示，易任職南市府期間為2019年8月至111年5月，迄今南市府僅接獲1案申訴案件，市府相關單位已依性騷擾防治等相關規定啟動調查機制，並成立申訴處理調查小組調查，因事件涉及個人隱私調查結果皆以書面通知雙方。

陳椒華透過線上表示，市長黃偉哲去年曾說將徹查到底，但多位受害者表示，經過一年了仍未收到任何調查報告，呼籲民進黨及南市府拿出誠意面對性騷擾問題，給受害者個正式的交代，別只會做表面功夫！更應說明為何性騷案調查一年還沒結果？是吃案還是不了了之？

陳椒華痛批，李宗翰、林依婷在性騷案後極短時間內接連聘用易俊宏，直到被發現、遭到各方批評後，易俊宏才再度提出辭呈，這就是民進黨處理性騷擾的態度嗎？陳椒華更質疑，林依婷聘用嫌疑人遭民眾質疑時，到昨天為止還找了各種理由自我合理化，到底有沒有意識到相關做法可能對受害者們又造成傷害？到底有沒有察覺到自己淪為「漠視一切」的主管？

陳椒華台南服務處副主任莊旻晏指出，南市府不是只擔負行政調查的責任就好，此案的洩密情事若屬實，相關人員的責任也要追究。去年台少盟向臺南市政府與教育部青年署檢舉易俊宏性騷的隔天，許多認識易俊宏的兒少就馬上接到易的質問電話，易還找上申訴人、在群組中對申訴人施壓，莊旻晏擔憂，若申訴人隱私無法獲得保護，恐怕會讓受害者更難以求助，務必徹查洩密情事，杜絕疑慮。

此外，因多名受害者橫跨多個縣市，當時南市府組專案小組進行跨縣市、跨機關行政調查，稱「力求毋枉勿縱」，結果至今一年過去了，多位受害者都表示根本沒收到調查後續，等了一年沒等到調查報告，反而等到嫌疑人重返政治圈然後被抓包再離職的鬧劇，黃偉哲當初說「決不寬貸」，同黨議員火速任用的做法，根本是狠狠打臉。

性騷擾

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