侯友宜關鍵領袖NO.1！帶動政壇MeToo事件討論 民進黨負聲量飆新高

image source：FB/黃捷、侯友宜、羅智強、范雲

文/陳宣懿

政壇性騷風波持續延燒，不分黨派都有相關案例，就連現任民進黨立委何志偉也被點名，過去曾性騷擾選民。一名男子臉書發文指控，8年前在公開場合上遭到何志偉「碰觸身體」，甚至還在他手臂上寫下電話號碼。對此，何志偉4日緊急發聲明，為自己無心的動作，造成對方困擾感到抱歉。

詐騙未平性騷又起 民進黨負面聲量單日飆破七萬筆

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/05/06～2023/06/04）統計調查，近一個月民進黨負面聲量出現兩高點，負面聲量最高點出現在6月2日，共7萬3,636筆討論。民進黨性騷擾風波延燒不斷，陸續有女性前黨工現身爆料，導演「輝哥」、前青年部主任蔡沐霖都揚言以法律捍衛清白。高雄市議員黃捷會同立委賴品妤、台北市議員苗博雅等人在臉書公布聯合聲明，要為政壇性平事件受害者提供基本法律援助，引發網友熱議。

另一個負面聲量高點出現在5月19日，共3萬6,872筆負面聲量。前立委黃國昌踢爆im.B位在宜蘭羅東的大本營，是民進黨立委陳歐珀競選服務處，該事件引發不少人批評。當天陳歐珀則出面為識人不明道歉。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

政壇性騷事件連環爆 關鍵領袖侯友宜、羅智強、范雲皆上榜

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/05/29～2023/06/04）統計調查，近一週政壇性騷擾事件連環爆，相關話題關鍵領袖第一名是國民黨總統參選人侯友宜，他在臉書發布兩篇文章聲援受害者，分別是6月1日的《我們絕不能就這樣算了！》以及6月3日的《真相，不是執政黨明明知道還假裝若無其事，就以為可以一手遮天！》。該兩篇文章共獲得8,437筆回文數以及1萬4,468筆按讚數。第二名關鍵領袖則是媒體人王又正，他經營的粉專「正常發揮」一週內連發56篇相關文章，共獲得4,540筆回文數以及1萬6,386筆按讚數。第三名關鍵領袖是台北市立委參選人羅智強，他發布4篇文章，共獲得1,489筆回文數以及1萬8,894筆按讚數。其中6月3日貼文《1件性騷吃案，很可惡N件性騷吃案，代表這個黨已爛進骨髓》，獲得最多網友回文以及按讚數。

范雲回應抹黑 黃捷呼籲設性平調查小組引發熱議

此外，第四名關鍵領袖是立委范雲，他發布9篇文章，共獲得3,432筆回文數以及1萬5,095筆按讚數。其中6月3日的貼文《性騷擾不是騙票的工具》獲得最多網友回文。而第五名關鍵領袖則是高雄市議員黃捷，他發布8篇文章，共獲得548筆回文數以及9,079筆按讚數。其中6月2日的貼文《看完文章，我真的氣到發抖，甚至有作嘔感》獲得最多網友回文、按讚與分享數。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月06日至2023年06月04日。

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