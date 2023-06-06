職場性騷擾1年爆20萬人！不及2成提申訴 專家提3點自保

image source：pexels

文／陳羿郿

職場「性騷擾」事件從執政黨開始，燃起連鎖效應，陸續有受害者勇敢站出來，引起社會關注。據勞動部調查，2022年約有20萬人在職場受到性騷擾，其中約14萬人為女性、6萬人為男性，但分別只有3萬及9500人提出申訴；而未提出申訴的主因皆為「當開玩笑，不予理會」，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，「職場性騷擾」一週破兩萬筆網路聲量！

男性受職場性騷擾比例創新高 受害者不申訴「當開玩笑，不予理會」



近日性騷擾情事頻傳，不少受害者站出來為自己發聲，讓外界開始正視職場性騷擾的嚴重性，從政壇開始，延伸至其他領域展開「MeToo」運動。勞動部調查，約3.3％女性受雇者遭性騷擾；未提出申訴的主因為「當開玩笑，不予理會」、「擔心失去工作」、「擔心別人閒言閒語」及「不知申訴管道」，但多數女性認為申訴後有改善。

至於男性受雇勞工，曾受性騷擾比率約1.3％，為近年新高，提出申訴人數偏低、約9500人。未申訴主因則為「當開玩笑，不予理會」及「擔心受二度傷害」，幾乎所有申訴的男性受雇勞工直言，申訴後並未改善。

單週「職場性騷擾」累積破2萬筆網路聲量

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，近一週內（2023/05/29-2023/06/04）關於「職場性騷擾」累積21,423筆網路聲量。其中最高峰落在6月2日，因當日民進黨性騷擾案件爆出第四名受害者，時任民進黨主席、總統蔡英文晚間發文，帶來7,553筆網路聲量，蔡英文表示，「得知他們的受害經歷，我感到很不捨和痛心」，身為前任黨主席，責無旁貸。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

職場性騷擾如何界定？如何蒐證？



至於職場性騷擾如何界定？性別工作平等法第12條所稱性騷擾，謂下列2款情形之一：

1、受僱者於執行職務時，任何人以性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為，對其造成敵意性、脅迫性或冒犯性之工作環境，致侵犯或干擾其人格尊嚴、人身自由或影響其工作表現。

2、雇主對受僱者或求職者為明示或暗示之性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為，作為勞務契約成立、存續、變更或分發、配置、報酬、考績、陞遷、降調、獎懲等之交換條件。

事實上，面臨性侵或騷擾的當下，很難保全證據，律師陳孟秀建議，還是有一些措施可以著手處理，大家都可以備而不用：



1、證據保全：到醫院驗傷或保留衣物相關物證；如果第一現場沒有錄音、錄影，在事發後向親友陳述也是一種證據，無論是電話（錄音）、訊息（保存截圖），在法庭上都可以當作證據。

2、心理諮商紀錄：若身心受到影響的人，和諮商師對談、或是身心科的就診紀錄，也都有證據力。

3、公共場所監視器：若是在公共場合發生，可向警方報案要求調閱監視器畫面。

image source：pexels

當事人共通點都是「自責」 律師：「你沒有做錯任何事」



陳孟秀表示，當事人敘述事件的共通點，都包含了「自責」；他們會問：「是不是我哪裡沒有做好？」、「是不是我做錯了什麼，才會發生這樣的事？」、「為什麼別人都不會，只有我，會不會真的是我的問題？」她說，每一次聽到這些自責的問句，都會不斷地告訴對方，「你沒有錯」、「你沒有做錯任何事，今天錯的是他（她），絕對不是你」。

性騷擾這些驚嚇、恐懼的情緒和回憶，可能長久烙印在受害者心中，嚴重時還會影響身心健康。除了可以向第三方申訴管道求助，受害者家人或朋友也可以提供陪伴、傾聽、同理，切勿檢討或指責受害人，以免二次傷害。



分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月29日至2023年06月04日。