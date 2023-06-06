顏志發被控性騷擾提刑事訴訟 林為洲：要告被害人嗎？
總統府資政、小英之友會總會顏志發被小英之友會前員工指控性騷，顏志發表示已提刑事訴訟。國民黨立委林為洲表示，贊成顏提吿，真像就會大白；不過，他也質疑，顏志發訴訟是要告被害人嗎？綠營所謂的性騷零容忍，是零容忍被害人發聲嗎？
林為洲提出幾個問題：一，顏志發被報導出來傳性騷要告人，要告誰？告被害人嗎？二，綠營所謂的性騷零容忍，是零容忍被害人發聲嗎？是零容忍社會輿論批評嗎？是零容忍媒體報導嗎？三，這麼大咖的性騷案件，媒體都不敢大肆報導，是媒體也怕被告還是有人又想吃案壓新聞？
四，蔡英文總統和民進黨主席賴清德，是否應該對總統府資政性騷事件發表看法？五，民進黨婦女部和立院黨團對於總統府資政性騷事件是否應該表示態度？
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