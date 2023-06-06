綠案太多難回函 北市下最後通牒

接連爆出多起性騷擾事件，北市府限期民進黨中央說明，第一案昨天截止，民進黨未說明也沒說何時給，北市性平審查會議本月下旬將開會決定是否開罰。市長蔣萬安昨說，該罰就罰，絕不容許無限期拖延，昨已再發函要求民進黨六月九日回覆。此外，市府昨也發函國民黨智庫和端傳媒，要求五天內回報處理曾柏文案的情況。

北市勞動局六月一日發函，要求民進黨中央五日前說明前黨工指控廠商導演性騷擾案，但昨天期滿未收到回覆；第二、三案說明時間今天也到期。北市議員柳采薇、張斯綱昨質疑是民進黨中央的拖延戰術。

勞動局長高寶華表示，民進黨中央黨部昨下午致電表示，因資料非常多要整理，還無法回函，也沒有說明什麼時候會給。

蔣萬安昨在議會備詢時說，依法該罰就罰，絕不容許無限期拖延，昨已再發函要求民進黨六月九日回覆，否則將依現有資料調查，召開性平審查委員會議，現有資料顯示當事人承認沒有積極處理，違反「性別工作平等法」第十三條規定，如果民進黨不提供資料，會比較不利。

另外，多名女性指控曾經遭國民黨智庫特約副研究員曾柏文性騷擾，北市勞動局表示，已發文國民黨智庫及曾任職過的端傳媒，要求五天內回覆。

國民黨考紀會主委黃怡騰昨天表示，國民黨「工作規則」中明訂防治性騷擾專章性平事件申請流程，黨部受雇員工或員工對外若有性騷擾，國民黨都要負責任處理。

國民黨發言人楊智伃解釋，其它場域性平事件有涉及國民黨黨員部分，考紀會也有相關辦法處置，「無論哪一個職場或環境，國民黨一定以最高標準處置」。