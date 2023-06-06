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學者：尊重對方 勿自欺欺人

聯合報／ 記者邱宜君李樹人／台北報導
世新大學性別研究所所長伍維婷。圖／聯合報系資料照片
世新大學性別研究所所長伍維婷。圖／聯合報系資料照片

「請依法提出告訴」、「歡迎提告，支持用法律的方式尋找事情的真相」、「保留法律追訴權」、「若我無心的動作造成對方困擾，我很抱歉…」，Me Too風暴席捲政壇、學術界、媒體圈，多名被點名的性騷擾加害者做出上述回應，對此，世新大學性別研究所所長伍維婷說，「這些加害人的回應方式都是自欺欺人，非常可惡。」

伍維婷指出，性騷擾防治法、性別平等教育法、性別工作平等法等相關三大規範都給「性騷擾」明確的定義，包括「敵意環境性騷擾」與「交換利益性騷擾」兩大類，其中「言詞或行為是否不受歡迎」，最重要判準就是當事人感受。

伍維婷說，很多加害人回應，「當下雙方都很開心、不知道對方感受不好、對方沒有制止或拒絕。」

但她不認為人與人之間的相處有這種「真空狀態」，加害人很可能已感受到對方不歡迎他的言行，卻假裝沒有這件事；明知對方正在忍耐、不想回應，甚至明白拒絕，加害人還是說著「沒關係」、「不要這麼緊張」等等。

伍維婷表示，每個人對於身體界線和語言互動原則不同，關鍵在於「尊重對方主觀感受」，對方如果感受不好，就應該要停止，一旦對方出言制止，更應該立即道歉。回到法律層面，就是要尊重當事人主觀感受，「當事人都表達了，難道我們還可以不尊重、說都是他們自己想太多嗎？」

曾任台北市性騷擾防治委員會委員、現任新北市家庭暴力性侵害防治委員會委員的精神科醫師楊聰財表示，性騷擾防治法、性別平等教育法、性別工作平等法等相關三大規範分別適用於戶外公共場域、校園、職場，政府應該加強宣導，讓民眾了解投訴管道，保障權益。

此外，目前性騷擾防治法的申訴期限為事發後的一年，但許多受害者當下處於「驚嚇與疑惑」階段，或希望保住工作，而猶豫不決，楊聰財建議，申訴期應從一年延長十年，再者加害人如有「特殊性偏好症」，如摩擦症、穢語癖、窺視症，應強迫接受治療。

性騷擾 家庭暴力 性侵

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