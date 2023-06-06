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被爆性騷未成年 易俊宏轉助理惹議 請辭

聯合報／ 記者林銘翰鄭惠仁鍾維軒／連線報導
台南市政府前副發言人易俊宏（圖）去年遭踢爆是性騷擾慣犯，民進黨台南市議員林依婷卻在上月聘用易俊宏。圖／擷取南市府防疫記者會畫面
台南市政府前副發言人易俊宏（圖）去年遭踢爆是性騷擾慣犯，民進黨台南市議員林依婷卻在上月聘用易俊宏。圖／擷取南市府防疫記者會畫面

時代力量立委陳椒華昨天說，台南市政府前副發言人易俊宏去年遭踢爆是性騷擾慣犯，曾以言語、肢體性騷擾多位未成年學員，台南市長黃偉哲曾強調「絕不寬貸」，易也請辭離開市府。事隔不到一年，同黨的台南市議員林依婷卻在上月聘用易，讓「性騷零容忍」淪為笑話，「這是民進黨處理性騷擾案的態度？」易俊宏也在昨天向林依婷請辭。

易俊宏曾任教育部青年發展署「青年好政系列—Let's Talk審議業師輔導團」，也是兒童權利公約講師，但去年六月遭兒少盟指控，擔任兒權講師期間涉嫌曾經以言語、肢體性騷擾多位兒少。最近性騷案鬧得沸沸揚揚，因林依婷上月一日聘用易為助理，網友發現後議論紛紛。

曾擔任台南市府副發言人的林依婷說，因與易俊宏曾是同事，為了給易機會聘請當助理，聘用易不代表對於易的指控是子虛烏有，因此，聘用前與易達成幾項勞資協議，包含若司法判決有罪，必須立刻離開團隊。她也希望易能好好跟當事人道歉及和解。

陳椒華昨天表示，林依婷說若判有罪才解職，但嫌疑人惡行期間長達七年，且案件遍及多個縣市，至少有八位以上的受害者，佐證此人品德有高度疑慮。

她批評，林依婷和易俊宏先後擔任台南市政府副發言人，都是黃偉哲的親信，易俊宏從左手換到右手，最後由林依婷接收，讓人質疑「民進黨真的有面對受害人的誠意嗎？這波民進黨內被爆出的性騷加害人，在曠日費時的司法程序結束前，是否很快就能轉任黨內其他職位？」

易俊宏在臉書上說，看了很多留言，再次感受到眾人的憤慨，再次為自己曾讓人感到輕浮的言語動作及模糊的尺度邊界，向直接或間接、有意或無意傷害到的人道歉；未來的日子會不斷反省、提醒、警惕自己。他會先離開政治相關工作，靜待司法部門調查與審判。

北市議員徐巧芯昨天也爆料，先前上過新聞的騷擾慣犯羅紹齊在台南市政府工作，批民進黨的性平、道歉都是假的，並要求黃偉哲出面說明。台南市府發言人田玲瑚表示，羅通過市府約聘雇臨時人員公開招考，服務期間無不法申訴，若有涉違法情事，市府會依法處理。

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