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中正大學男師涉性騷 議員指曾任柯市府性平委員

中央社／ 台北5日電
國立中正大學1名男副教授被控碰觸女助理身體，校方將依法處理。圖／報系資料照
國立中正大學1名男副教授被控碰觸女助理身體，校方將依法處理。圖／報系資料照

國立中正大學1名男副教授被控碰觸女助理身體，校方將依法處理。民進黨台北市議員趙怡翔今天指出，這名男師竟曾任柯市府時期的台北市性別平等委員，對受害者是二度傷害。

中正大學哲學系雙主修財經法律學系畢業的女校友在臉書（Facebook）社團中正大學全校版貼文指控，去年擔任法學院某男性副教授助理及其孩子游泳家教期間，副教授常藉機碰觸她身體。校方今天表示，已依據性平法通報完成，將依法調查處理。

對此，趙怡翔今天在臉書發圖文指出，這名涉案副教授曾是前台北市長柯文哲所聘用的台北市性別平等委員，他於民國110年3月被邀請進入柯文哲與前台北市副市長黃珊珊所主導的台北市性別平等委員會，且擔任其中7名專家學者委員之一。

趙怡翔說，今天和台北市政府確認後，台北市性別平等委員會第13屆委員名單確實由柯文哲核定通過，負責任務包括「提供性別平等及女性權益相關議題之諮詢」及「消除對婦女一切形式歧視」，結果在委員的篩選上，柯市府竟然出了如此大包，讓涉嫌性騷擾人士進入台北市實踐性別平等的核心機構。

他認為，相信這對受害者而言，真的是二度傷害，性騷擾議題是大家都要面對的問題，包括藍白也都是。

根據台北市政府網站資料，性別平等委員會任務包括督促市府相關機關執行性別平等及女性政策、推動性別平等。第13屆委員已於今年2月28日任滿，第14屆委員名單已不見這名涉案副教授。

性騷擾 柯文哲 趙怡翔 中正大學

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