花蓮議員議會舉牌 盼#MeToo運動在台發酵成基本意識

花蓮縣議員楊華美今天在議會公開提出，不分政黨、不分性別，性騷擾零容忍，希望所有受害者勇敢站出來，讓「#MeToo運動」在台灣發酵，成為民眾基本意識，社會朝正面發展。

花蓮縣議會今天進行本會期第2次臨時會，上午臨時動議，無黨籍縣議員楊華美邀請其他議員一起站出來舉牌，呼籲「不分政黨」、「性騷擾零容忍」、「停止檢討被害者」、「不要姑息加害者」等訴求。

楊華美指出，不管性平案件在政治惡鬥如何發酵，這都不是她提出這個問題的角度，而是不分政黨、不分性別（男性也有可能被性騷、性侵），性騷擾零容忍。

當疑似案件發生，固然要釐清事實，不能輕易定罪，但也不能一味姑息，楊華美說，不管是校園或縣府，她不斷在講霸凌案件、性騷擾案件，之前有某首長對受害者說：「我幫妳介紹男朋友保護妳就好」，這說法令人瞠目結舌，完全凸顯父權思維，缺乏性平意識，而且二度重傷受害者。

楊華美要求花蓮縣政府代理秘書長饒忠徹查所有縣府內部的性騷擾案件，讓議會知道縣府處理、掌握的狀況；要求徹查外包廠商涉及性騷擾（性侵害）的案件的情形；面對有性騷案底或是訴訟中的外包廠商、各局處有什麼回應機制。

同時要求教育處提供花蓮縣教育系統中的性平教育規劃；要求人事處提供各局處、科長以上的層級，性平教育的時數及課程，各局處目前的狀況如何，開課內容是什麼，要求縣府建立完整申訴機制，讓受害者可以安心把事情說出來，而不會受到長官迫害與壓迫，並且停止檢討受害者。

對於楊華美訴求，饒忠會後接受中央社記者訪問表示，這是普世價值，縣府一定會依據性平精神處理各項問題。