又遭指控摸胸、硬了 曾柏文回應「支持情慾自由」網全傻眼

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聯合新聞網／ 綜合報導
被指控涉性騷的國民黨智庫無給職副研究員曾柏文。圖擷自曾柏文臉書
被指控涉性騷的國民黨智庫無給職副研究員曾柏文。圖擷自曾柏文臉書

國民黨智庫、國政基金會副研究員曾柏文日前遭爆料「邀已婚女性上車獨處」，且傳出受害者至少有5位，曾柏文也在4日晚間PO文「我要為過去曾在跟我相處中，因為我的分寸失當，感到被冒犯的女性道歉」，又有人貼出女子指控他「摸胸」、「硬了」等狀況，曾柏文卻回應「我支持情慾自由，但認為應基於雙方共識；但可能錯讀彼此感受，這是我過去的盲點」，引發網友熱議。

近日一名受害者發文表示，過去受到曾柏文騷擾，也透露曾柏文傳過道歉訊息，而該名受害者指出，她收到不少相同遭遇的女性私訊，也希望曾柏文能夠一併回應。

而曾柏文於4日晚間在臉書PO文道歉「我要為過去曾在跟我相處中，因為我的分寸失當，感到被冒犯的女性道歉。過去幾年，想到以前可能帶給他人的傷害，就覺得羞愧。我更沒意識到，自己的身份轉變，如何影響與他人的權力關係。當我一如既往，期待熱切深切的對話交流時，可能早替對方帶來難以言說的不自在。我竟然有這麼大的盲點。」

不過對於他的道歉文，有網友不買單，直言「這篇真的比你的性騷擾還噁」、「曾先生自圓其說隱瞞事實嗎？太假了吧！」、「其實很多年前我就聽過相關抱怨了，而且不只一位。她們沒有當場發怒，不是因為無所謂，而是給你面子，加上在同一個圈子裡，比如留學生，所以不想或懶得撕破臉。事實上你冒犯的女性非常多，建議你仔細地老老實實地回想、為自己的虛妄和自以為是誠懇地道歉」。

另外有人貼出受害者的描述，提到上車之後，原本要去咖啡廳，卻被載到曾柏文的家，還被撫摸胸部、想剪指甲、按摩等等，受害者都拒絕了，而當曾抱她時，她原本以為是朋友間的擁抱，卻發現曾的性器勃起，讓她覺得迷惘與噁心。曾柏文則回應「我支持情慾自由，但認為應基於雙方共識；但可能錯讀彼此感受，這是我過去的盲點」。

性騷擾

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