民進黨捲性騷！導演薛朝輝最新聲明曝光 林飛帆負面聲量飆

image source：FB/林飛帆 Lin Fei-fan

文/陳宣懿

民進黨婦女部前黨工日前爆料遭導演薛朝輝性騷擾，2日又爆出一起性騷案，青年部前主任蔡沐霖不僅未妥善處理，還疑似隱匿並包庇加害者。薛朝輝2日發聲明致歉並表示，請民進黨或相關單位對此事件進行嚴格調查，本人願意全力配合，並期待真相儘速釐清，若有應負司法上等責任，本人絕不逃避。

林飛帆負責督導婦女部卻無作為 遭嗆網友嗆「退選立委」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/05/26～2023/06/01）統計調查，近一週林飛帆負面聲量最高點出現在6月1日，共1萬4,024筆聲量。民進黨婦女部前黨工遭性騷卻被吃案，由於時任副秘書長林飛帆負責督導婦女部，不少網友以及資深媒體人周玉蔻都喊話林飛帆退選。而5月30日傳出林飛帆將被徵召為台北市中山、北松山立委參選人，不少網友諷刺林九萬，並稱林飛帆贏不了對手現任立委王鴻薇，讓他當天負面聲量開始飆高，來到2,114筆討論。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

民進黨近三日熱門關鍵字 「性騷擾、吃案、許嘉恬」入列

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/05/30～2023/06/01）統計調查，民進黨近三天網路熱門關鍵字，關鍵字出現性騷案相關字詞「性騷擾、吃案、許嘉恬、婦女部」，以及中央黨部回應的內容「賴清德、零容忍」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月26日至2023年06月01日。

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