被控性騷擾 曾柏文深夜道歉：我羞赧到全身發熱

國民黨立委傅崐萁才遭媒體人控性騷，國民黨再傳性騷。智庫副研究員曾柏文，昨被控在「端傳媒」任職評論總監期間，以工作為由邀女作家、記者車中獨處，更有受害人指控曾被突然撫摸、抱住，甚至摸胸。曾柏文深夜在臉書表示，要為過去與他相處，因為他的分寸失當，感到被冒犯的女性道歉。

作家吳曉樂前天在臉書指控，與「端傳媒」合作期間，曾柏文曾以討論文章名義邀她到車內聊天，讓她有快要窒息的感覺；而吳也陸續收到「二位數」受害者的私訊投訴，曾不僅摸胸，還擁抱讓對方感覺曾「陰莖勃起」。「端傳媒」前特約記者趙思樂也指控，曾也曾深夜開車約她到停車場聊天。

曾柏文表示，過去幾年，想到以前可能帶給他人的傷害，就覺得羞愧；他也坦承，大約是 2015 年前後聽到「我是性騷擾慣犯」的說法。第一時間他十分錯愕，並聯想到不久前，他寫文章得罪某人後，對方透過網路小帳影射他私德不佳的貼文，當時他防衛性地以為，這只是毀謗、造謠。

曾柏文認為，在他的認知中，性騷擾是未經對方同意的觸碰、摸臀、襲胸、強抱，或著動輒開黃腔、性羞辱，不斷提出性索求這些。他支持情慾自由，但應基於雙方共識，違反對方意願的暴力強迫，是對自身的羞辱。小時候看到一些長輩公然對年輕女同事勾肩、搭背，開黃腔帶來的噁心感，他無法這樣物化女性。

曾柏文說，直到有次開車送某位女性友人回家路上，談起他的困擾，後來抵達時他先把車停在路邊想把話談完。她忽然告訴他：「你知不知道光是這樣夜裏停下車在車上獨處，就會讓很多女性恐懼，因為不確定對方下一步想做什麼？」、「你到底有沒有意識到，你的頭銜與文化資本，可能會讓一些女生在你面前，難以說出自己的不自在？或許你看到的樂意，裡面其實是不願意？」讓他啞口無言。

曾柏文說，那天晚上回去路上特別難受，許多老朋友都知道，他樂於與人深談各種話題，且多年來他習慣在車上聊天，因為方便、安靜，能自選音樂，也省去另外找消費場地的麻煩，「但我確實不曾想過，這件事對不熟的女性可能帶來的壓力與猜疑」。

曾柏文說，後來在Metoo 浪潮中，他讀到許多女性成長過程中，來自男性的傷痕與恐懼，「想到這些年來，不知道有多少人曾在我身邊經歷過這樣的內心劇場，我卻不自知，我羞赧到全身發熱」。他以為的樂意，對方可能藏著不願意，自己竟然有這麼大的盲點。

曾柏文回顧，2017年，他回台中照顧父親時，重省了與人互動的分寸邊界。此後他盡量避免與陌生女性在封閉空間獨處，也收斂過去對人的熱情；在與人相處上，也傾向於拉開更多的空間距離，他甚至不敢再去讚美異性的外貌穿著，擔心被視為一種言語騷擾。

曾柏文也承認，從2015年至今，他持續看到一些人在臉書不時暗諷，如錐刺心；出席活動，也擔心是否看到鄙夷的白眼。而即便「性騷」之說未公開，也從未遠離，且總會傳到長官耳裡。

「前夜，我讀到吳曉樂的文章與趙思樂的留言，我同時感到震驚、羞愧，也有感激」。曾說，因為從2015年聽聞對自身指控這8年來，這是他首次看到願意出來現身說法的受害者，即便當年他自問並無她們擔心的意圖，但相處方式造成對方心理壓力是事實，因此他立即去訊道歉。他也重申為過去他因分寸不當，或是誤解彼此想法，而冒犯過的每一位女性道歉。

最後曾柏文提到自己的的婚姻，他說，這段跨境婚姻曾遇過的困難波折，並非多數人能夠想像。我們曾面對難關，也都曾心灰意冷，甚至認真討論過離婚；但最終都挺過去，也找到更深的平衡基礎，「我深愛我的妻女，並希望他們不被外界打擾」。