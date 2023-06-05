網友爆遭何志偉肢體性騷

民進黨性騷擾風波未平，有男網友昨在臉書指控，自己在八年前被時任北市議員、民進黨立委何志偉肢體性騷擾，對方以刻意、緩慢的方式一路撫摸他的前臂，甚至在右前臂寫下手機號碼，然後丟下一句「記得來找我喔，我等你。」

何志偉深夜回應表示，有關性騷擾事件，每個人的感覺都很重要，但是如果無心的動作，造成對方困擾，自己感到很抱歉，未來他與民眾互動的方式會再修正。

該名男網友指出，自己與當時研究所的朋友約了一起到社子島，聽取時任台北市長柯文哲市府團隊的社子島開發戶外開講，官員、民代、地方頭人輪番在台上各抒己見。該名男網友說，何志偉上台發表結束後，下台與到場的民眾逐位握手、打招呼，「何志偉一面問我們為什麼不支持他的方案，一面雙眼直盯盯的注視著我，一面一隻手抓住我的左肩、一隻手從我的右手背開始，以刻意、緩慢的方式一路撫上了我的前臂，然後上臂…」

男網友說，「完全沒預料到民代會以這種程度的身體接觸，當下直覺腦中一片空白，任憑何志偉一路得寸進尺」，直到坐在右邊位子的友人察覺不對勁，喝止何志偉，「何志偉才將他已快撫觸到我胸肌的那隻手，悻悻然地收了回去。」

該名男網友再指，何志偉緊接著迅速地抽出一隻原子筆，一隻手緊抓著他的右手，另一隻手快速地在右前臂上寫下一串手機號碼，做了個打電話的手勢，丟下一句「記得來找我喔，我等你」。

藍營也傳出性騷案。國民黨智庫國家政策基金會副研究員曾柏文，被指控在「端傳媒」任職評論總監期間，以工作為由邀女作家、記者到車中獨處，有受害人指控曾被突然撫摸、抱住，甚至摸胸。國民黨表示，目前與曾已無合作關係，如需要國民黨協助，會做妥適處理。本報截稿前無法取得曾的回應。