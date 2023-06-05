新聞眼／道歉後 綠對參選人應有更高標準

民進黨近來性騷風波不斷，黨主席賴清德難免感到很冤枉，畢竟案子皆發生在他走馬上任之前，現在卻要由他來鞠躬道歉、收拾殘局，更大大波及總統大選選情，心裡頭肯定很不是滋味。但一黨共主，豈能置身事外？

性騷風波鬧得滿城風雨，民進黨人士可能埋怨不公平，哪個黨不出敗類？但民進黨自詡台灣的進步政黨，既把性平視其為核心價值與信仰，就不能只站在道德制高點上坐收紅利，卻責備外界批判的放大鏡看得太近、太細；甚至也扯到過往藍白牽涉的性騷案，塑造「藍綠白」一樣爛的印象。

例如民進黨立委林靜儀就稱，（性騷擾案）加害者換到非民進黨的人之後，好像輿論討論的火很快就熄滅了。暗示媒體對於藍綠白的性騷案有雙重標準，但林靜儀搞錯了，性騷當然都是不容許的事，但目前不論現在傳出的國民黨立委傅崐萁或是王丹案，跟民進黨目前傳出的性騷案在本質上最大的不同是，當這些民進黨性騷受害者試圖透過體制內求助時，卻都被不同的黨內權力者壓下，形成制度性的壓迫，這才是為何民進黨性騷案會引起如此大的迴盪。

而逼加害者下台，卻無法阻擋新的加害者上台，是最敷衍不過的解方。不管是性騷，還是職場霸凌，都應從體制下手，讓呼救的人能被聽見、看見，才是根本解決的辦法。

如今，賴清德、林飛帆等都公開道歉了，也承諾要檢討、改進，但這只是最起碼的回應。民進黨處理此事件的高度，也代表面對與解決性騒的態度。除了保障被害者的權利、追究加害者或掩蓋者的責任，民進黨對於獲提名參選公職者，若不能也有更高的要求，難道不會辜負支持者對「進步」二字的期待？