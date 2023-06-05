性騷風暴 綠基層促調查李正皓

民進黨性騷風波重創形象，也擴大基層對與新北市永和區無黨籍立委參選人李正皓合作的疑慮，綠營基層發動連署，期待黨中央成立調查小組，視調查結果決定是否繼續與李正皓合作。

知情人士指出，包括民進黨主席賴清德在內的黨部高層皆對連署工作小組私底下釋出善意，並願意持續溝通。不過，由於黨中央仍未回應連署小組的提案，讓基層擔憂黨中央的態度，是否仍只著眼於以對話安撫內部，而未面向大局。

民進黨日前公布第一波艱困選區立委提名名單，在永和區與李正皓合作，引發黨內不滿。有綠營基層表示，一方面李正皓過去曾身在藍營，現在轉身投靠民進黨，被視為政治投機分子，再加上李正皓曾涉及偷拍私密影像，甚至以此企圖威脅前女友，讓黨內基層普遍無法接受。

綠營基層日前發動連署，包括民進黨國會及議會助理、政治工作者與支持者等八百多人發出共同聲明，指李正皓雖強調「沒有偷拍、沒有威脅」，其實是扭曲事實、偷換概念；經地檢署、法院採認的正式證詞與證據，顯示李正皓透過親密影片威脅女性是存在的事實，不是抹黑造謠。

據了解，該連署雖在黨內獲基層廣大支持，但未得到民進黨高層承諾。不過，隨著黨內性騷擾案陸續爆出，不但前後任黨主席蔡英文、賴清德、黨前副秘書長林飛帆道歉，副祕書長許嘉恬也辭職，黨內改革聲浪再起，並認為此時更不能無視李正皓的爭議。