聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨性騷申訴規定讓人卻步 隔14年才修

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨職場性騷擾連環爆，黨主席賴清德表示，將立即修改黨內規章強化性平機制 。本報系資料照
民進黨職場性騷擾連環爆，黨主席賴清德表示，將立即修改黨內規章強化性平機制 。本報系資料照

民進黨性騷案連環爆，黨主席賴清德已數度表示，將建立直接申訴窗口、零容忍處理原則、立即修改黨內規章強化性平機制。但經查，黨內竟有長達十四年的時間，性騷擾案件申訴規定，調查小組和申訴委員會做出決議後要送至中常會，黨內人士指出，「這恐怕就是多數受害者不願申訴的原因」，怕事件演變到在黨內眾人皆知。

綠營人士表示，台北市議員何孟樺前天描述，自己在青年部主任任內處理到的性騷事件，其中提及，「當時民進黨的性騷擾調查程序，有一條是必須送到中常會，」整件事件就一定會在媒體曝光，因此在徵詢當事人意願後，對方表達不願在媒體上曝光，所以就沒有啟動調查機制。

民進黨人士表示，這項規定確實不合理，現在也已不復存，但在二○二○年六月才完成修改，前一次修改是二○○六年，長達十四年未修。從時序來看，至少在導演薛朝輝性騷案中，是不存在此問題的。

關於幾位涉及性騷的綠營嫌疑人紛紛打出「律師牌」，發出律師聲明揚言提告，一位曾任立委幕僚、現在在公部門擔任機要職務的七年級黨工說，昨看到薛朝輝、蔡沐霖等「加害者」揚言以法律捍衛清白後，更是直言「到底在搞什麼鬼、沒救了」，加害人這樣的做法連黨內青年世代都非常憤怒，社會大眾一定更難接受。

民進黨 性騷擾

延伸閱讀

林靜儀嗆侯盧 顏文正：林敢承認自己是封殺「檢討性騷」共犯？

綠營擋藍營防性騷提案稱「抄作業」 藍營批：連性平普世價值都要雙標

整理包／民進黨性騷連環爆 「信封戳胸、十指緊扣」8案一次看

性騷案燒到高市府小內閣 邱于軒爆料「這人」處理不當

相關新聞

民進黨性騷爭議 燒向總統府資政

民進黨性騷爭議持續擴大，並且向上延燒，昨天有消息指出，一位英系背景的總統府資政也涉及性騷擾；總統府回應，已請小英之友會以...

新聞眼／吃案包庇 綠權力結構成犯罪溫床

民進黨短短數日連爆性騷吃案事件，前現任黨主席蔡英文、卓榮泰和賴清德道歉，但仍然止不住外界批評，和不斷流失的泛綠支持，國民...

樁腳性騷 吳思瑤被控施壓阻報案

民進黨性騷擾案連環爆，前晚國民黨北市議員張斯綱以民進黨前議員助理自白的截圖，點名立委吳思瑤當時護航樁腳加害人，施壓警局阻...

民進黨性騷申訴規定讓人卻步 隔14年才修

民進黨性騷案連環爆，黨主席賴清德已數度表示，將建立直接申訴窗口、零容忍處理原則、立即修改黨內規章強化性平機制。但經查，黨...

藍指控修法防性騷被「吃案」 綠反駁

民進黨性騷案延燒，國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨天表示，一月國民黨團才在立法院提案，要求通盤修正檢討公務機關對於性騷擾申訴...

林靜儀嗆侯盧 顏文正：林敢承認自己是封殺「檢討性騷」共犯？

民進黨性騷案連環爆，甚至扯出主管吃案事件。國民黨總統參選人侯友宜與及台中市長盧秀燕今齊聲痛表示憤怒。民進黨立委林靜儀質疑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦