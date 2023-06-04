民進黨性騷申訴規定讓人卻步 隔14年才修

民進黨性騷案連環爆，黨主席賴清德已數度表示，將建立直接申訴窗口、零容忍處理原則、立即修改黨內規章強化性平機制。但經查，黨內竟有長達十四年的時間，性騷擾案件申訴規定，調查小組和申訴委員會做出決議後要送至中常會，黨內人士指出，「這恐怕就是多數受害者不願申訴的原因」，怕事件演變到在黨內眾人皆知。

綠營人士表示，台北市議員何孟樺前天描述，自己在青年部主任任內處理到的性騷事件，其中提及，「當時民進黨的性騷擾調查程序，有一條是必須送到中常會，」整件事件就一定會在媒體曝光，因此在徵詢當事人意願後，對方表達不願在媒體上曝光，所以就沒有啟動調查機制。

民進黨人士表示，這項規定確實不合理，現在也已不復存，但在二○二○年六月才完成修改，前一次修改是二○○六年，長達十四年未修。從時序來看，至少在導演薛朝輝性騷案中，是不存在此問題的。

關於幾位涉及性騷的綠營嫌疑人紛紛打出「律師牌」，發出律師聲明揚言提告，一位曾任立委幕僚、現在在公部門擔任機要職務的七年級黨工說，昨看到薛朝輝、蔡沐霖等「加害者」揚言以法律捍衛清白後，更是直言「到底在搞什麼鬼、沒救了」，加害人這樣的做法連黨內青年世代都非常憤怒，社會大眾一定更難接受。