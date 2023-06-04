聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／吃案包庇 綠權力結構成犯罪溫床

聯合報／ 記者屈彥辰陳洛薇
民進黨近日爆出多起性騷擾案，輿論譁然。示意圖，非新聞當事人。記者許正宏／攝影
民進黨近日爆出多起性騷擾案，輿論譁然。示意圖，非新聞當事人。記者許正宏／攝影

民進黨短短數日連爆性騷吃案事件，前現任黨主席蔡英文、卓榮泰和賴清德道歉，但仍然止不住外界批評，和不斷流失的泛綠支持，國民黨也被爆某立委性騷媒體人事件，一時之間，MeToo風暴席捲政壇。

民進黨處於MeToo風暴的核心，最被社會各界譴責的是這個向來高舉正義、性別平等和進步價值的政黨，在性平事件發生後，黨職主管竟倚仗權勢欺凌吃案成習，令受害者恐懼，痛上加痛。

團體內部的權力結構何以成為犯罪溫床？因為「圈內人」可能選擇息事寧人，因為內團體外在形象需要維持，對內認同情感和價值連結也要維繫，試圖揭發醜事者皆被視為破壞者，即便被摸頭，仍會受到不公對待。這正是民進黨醜聞事件中，勇敢站出來的受害者，被摸頭後，仍無法「回到從前」的原因。

閉鎖性的權力結構中，加害者愈發猖狂，受害者委曲求全，整個內團體都變成犯罪的溫床。團體成員的漠視，或打著「為團體好」名義逼迫受害者「以大局為重」的說詞，全為權力共犯結構的一部分。

民進黨MeToo風暴裡的當事人，向主管申訴卻被吃案，或因害怕被排擠，或因對黨仍抱持理想、對蔡英文欣賞崇拜，隱忍不說，直到案件如滾雪球般連環爆，藉由訴諸輿論，閉鎖的權力結構被打破，黑暗瘡疤終見光。

民進黨性醜聞案接力引爆，可見不是短期突發事件，可能是長期包庇使然，既是長期，便有可能牢不可破，然而，民進黨目前處理仍採內部調查，最後會不會只是捉幾個人祭旗，再順帶做一波「性平改革」宣傳？

賴清德真要保護受害者，應讓公正第三方介入調查，讓調查透明化，避免受害者被二度吃案、數度傷害。文青體式的反覆道歉，並無法修復受傷的心靈，把該有的公道還給他們，正義才得以伸張。

民進黨 性騷擾

延伸閱讀

林靜儀嗆侯盧 顏文正：林敢承認自己是封殺「檢討性騷」共犯？

曾銘宗被民進黨控性別歧視 國民黨團駁斥：故意扭曲抹黑

藍營提性騷官員先停職 衛福部保護司：先考慮行為後果該當性

民進黨性平爭議連環爆 牽扯屏東第一選區立委選戰

相關新聞

民進黨性騷爭議 燒向總統府資政

民進黨性騷爭議持續擴大，並且向上延燒，昨天有消息指出，一位英系背景的總統府資政也涉及性騷擾；總統府回應，已請小英之友會以...

新聞眼／吃案包庇 綠權力結構成犯罪溫床

民進黨短短數日連爆性騷吃案事件，前現任黨主席蔡英文、卓榮泰和賴清德道歉，但仍然止不住外界批評，和不斷流失的泛綠支持，國民...

樁腳性騷 吳思瑤被控施壓阻報案

民進黨性騷擾案連環爆，前晚國民黨北市議員張斯綱以民進黨前議員助理自白的截圖，點名立委吳思瑤當時護航樁腳加害人，施壓警局阻...

民進黨性騷申訴規定讓人卻步 隔14年才修

民進黨性騷案連環爆，黨主席賴清德已數度表示，將建立直接申訴窗口、零容忍處理原則、立即修改黨內規章強化性平機制。但經查，黨...

藍指控修法防性騷被「吃案」 綠反駁

民進黨性騷案延燒，國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨天表示，一月國民黨團才在立法院提案，要求通盤修正檢討公務機關對於性騷擾申訴...

林靜儀嗆侯盧 顏文正：林敢承認自己是封殺「檢討性騷」共犯？

民進黨性騷案連環爆，甚至扯出主管吃案事件。國民黨總統參選人侯友宜與及台中市長盧秀燕今齊聲痛表示憤怒。民進黨立委林靜儀質疑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦