新聞眼／吃案包庇 綠權力結構成犯罪溫床

民進黨短短數日連爆性騷吃案事件，前現任黨主席蔡英文、卓榮泰和賴清德道歉，但仍然止不住外界批評，和不斷流失的泛綠支持，國民黨也被爆某立委性騷媒體人事件，一時之間，MeToo風暴席捲政壇。

民進黨處於MeToo風暴的核心，最被社會各界譴責的是這個向來高舉正義、性別平等和進步價值的政黨，在性平事件發生後，黨職主管竟倚仗權勢欺凌吃案成習，令受害者恐懼，痛上加痛。

團體內部的權力結構何以成為犯罪溫床？因為「圈內人」可能選擇息事寧人，因為內團體外在形象需要維持，對內認同情感和價值連結也要維繫，試圖揭發醜事者皆被視為破壞者，即便被摸頭，仍會受到不公對待。這正是民進黨醜聞事件中，勇敢站出來的受害者，被摸頭後，仍無法「回到從前」的原因。

閉鎖性的權力結構中，加害者愈發猖狂，受害者委曲求全，整個內團體都變成犯罪的溫床。團體成員的漠視，或打著「為團體好」名義逼迫受害者「以大局為重」的說詞，全為權力共犯結構的一部分。

民進黨MeToo風暴裡的當事人，向主管申訴卻被吃案，或因害怕被排擠，或因對黨仍抱持理想、對蔡英文欣賞崇拜，隱忍不說，直到案件如滾雪球般連環爆，藉由訴諸輿論，閉鎖的權力結構被打破，黑暗瘡疤終見光。

民進黨性醜聞案接力引爆，可見不是短期突發事件，可能是長期包庇使然，既是長期，便有可能牢不可破，然而，民進黨目前處理仍採內部調查，最後會不會只是捉幾個人祭旗，再順帶做一波「性平改革」宣傳？

賴清德真要保護受害者，應讓公正第三方介入調查，讓調查透明化，避免受害者被二度吃案、數度傷害。文青體式的反覆道歉，並無法修復受傷的心靈，把該有的公道還給他們，正義才得以伸張。