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性騷案連環爆 北市議長：還要反霸凌、不歧視

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議長戴錫欽上午出席「反污名、反霸凌、不歧視」青春熱舞比賽。圖／戴錫欽辦公室提供
台北市議長戴錫欽上午出席「反污名、反霸凌、不歧視」青春熱舞比賽。圖／戴錫欽辦公室提供

民進黨性騷擾案連環爆，台北市議長戴錫欽上午出席「反污名、反霸凌、不歧視」青春熱舞比賽，呼籲要重視現在所有家長、社會各界都憂心的校園霸凌問題，而校園霸凌更對不是一個健康成熟社會發展所應有的現象。

財團法人台北市光智社會事業基金會、光智青少年心理衛生中心，下午在北藝北斗座舉辦「反污名、反霸凌、不歧視」青春熱舞比賽暨特殊才藝表演。參加單位包括台北市政府文化局、教育局、社會局、警察局、士林區公所、新北市政府教育局及民間單位共同協辦，希望能鼓勵年輕朋友們展現青春活力，提供一個發光發熱的舞台。

戴錫欽表示，所有家長社會各界都憂心校園的霸凌問題，這活動透過民間企業的關心投入，宣導正確觀念，引起社會各界的重視，讓年輕朋友有一個管道可以展現才藝、綻放青春。

戴錫欽說，這次北區公私立高中職光智盃青春熱舞比賽暨特殊才藝表演，期盼藉由比賽推動青少年正當休閒活動，促進青少年心理衛生健全發展，也能達到家庭、社會能更安定和諧目標。

民進黨 性騷擾

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