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民進黨連爆性醜聞 藍委：侯友宜為性平發聲會加分

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜（右）6月3日在台中市長盧秀燕（左）的陪同下，前往台中清水紫雲巖參香。記者黃仲裕／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（右）6月3日在台中市長盧秀燕（左）的陪同下，前往台中清水紫雲巖參香。記者黃仲裕／攝影

民進黨近日連爆性騷案吃案，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今赴台中，與台中市長盧秀燕合體，並將與青年座談。性別平權為年輕世代最關心的議題之一，侯友宜是否有機會積極表態，爭取青年支持？國民黨立委認為，侯友宜本身形象正面，就性犯罪議題、性平議題發聲會加分。

不具名的國民黨立委表示，侯友宜不會利用民進黨的性醜聞落井下石，侯習慣做自己，侯的形象就是屬於鐵錚錚漢子的形象，在這種性犯罪的事情上，侯是非常正面，明確站在正義的這方，因此就性犯罪議題、性平議題發聲自然是加分。侯也一定會表態，這類性犯罪不分性別、族群，每個人都應該被保護，因此侯非常重視這件事情。

該國民黨立委分析國民黨如何彌補青年選票的短板，他說，國民黨這次選舉提名不少年輕議員參選立委，也可以看到侯友宜的競選工作室用了不少年輕人。過去在國民黨的舞台裡、選票盤裡，年輕人較難佔有一席之地，但是這次明顯借助年輕世代的能力，重用年輕世代，當有一定的量就會造成質的轉變。

該國民黨立委表示，現在才剛開始，必須再經過三個月至半年，整場選舉正式開打，包含年輕的立委參選人、年輕的輔選團隊投入實戰，來造成國民黨青年支持度的整體正向變化。

另外，該國民黨立委認為，類似民進黨性醜聞連環爆出，以國民黨言相對來說機率低，而他也不避諱，每個團體都有害群之馬。他強調，國民黨要「哀矜不自喜」，「因為我們跟民進黨不一樣，我們臉皮薄，可能光出一件事情全黨上下都嚇死了」，民進黨是連環爆。依據他的判斷，綜合過去事件發生的比例，民進黨發生比例最高，國民黨是相對偏低的。

民進黨 性騷擾

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