吳思瑤反駁護航樁腳性騷案 張斯綱：大可提告我絕不閃躲

國民黨北市議員張斯綱昨爆民進黨立委吳思瑤護航樁腳性騷案，他今指出，被害人在臉書披露的事，句句都是她的陳述，「倘若吳思瑤覺得斯綱是不實指控、損壞名譽，那大可以走司法途徑提告，我絕對不閃躲！」

張斯綱昨在臉書發文，貼出一名受害者自白的截圖，點名民進黨立委吳思瑤是當時施壓警局、阻止受害者報案的人，當事人更在吳的留言處明確提出指控。

吳思瑤先前在臉書表示，「支持嚴正調查，毋枉毋縱」，該名受害女性在留言處回應，「我覺得你沒資格這樣說，你護航樁腳的性騷擾案，不要忘記了。」張斯綱指出，該性騷擾案最後已證明屬實成立，吳思瑤委員對被害人是否曾經認錯道歉？

吳思瑤今凌晨在臉書說明，她努力回想，十幾年前，在一場選舉中，她是助選的身分。該競選團隊內部發生與地方支持者的性騷糾紛，「我絕無如張斯綱議員所指向警方阻撓報案，這是嚴重的污衊」。

吳思瑤表示，在當時的時空環境下，建議依循政府提供的性騷調查機制，讓事件充分調查，讓加害者獲得懲治，是當下的她能給出的建議。「協助受害者，我也許做得不夠，我為此深深感到抱歉，我也對受害人長久以來的傷痛感到不捨，」也強調為個人的選舉利益，切莫消費受害者，拿性平事件作為政治攻訐的工具。

張斯綱今再批，吳思瑤目前的說詞，一方面說是嚴重汙衊，另一方面又承認她對被害人做得不夠多，讓人百思不得其解。「吳思瑤要回答的是，被害人的描述是否屬實？有沒有被害人所指的阻撓報案？有沒有用政治影響力施壓？這才是重點！」

他認為，吳思瑤說不要政治操作，她應該面對的是，假設她利用議員權勢去阻撓報案，那才是最嚴重的政治操作。性騷事情當下過了，但被害人的傷痕仍在，我們不能就這樣算了。接住被害人、還被害人公道及呈現事實真相，這不是隨著時間過去就可以算了的，當然也不是選舉攻訐的工具，而是公平正義以及真理的展現。