「人選之人」性騷案真實上演 民進黨平權招牌已砸？

本週民進黨內連續爆出性騷危機。首先，一名女性前黨工週四（1日）出面指控外包廠商去年性騷被吃案；週五（2日）又有另一名前黨工，控訴遭部門同仁騷擾。離譜的是當時主管、時任青年部主任蔡沐霖，不僅沒有積極處理，反而在事後刻意刁難；目前在勞動部擔任機要秘書的蔡沐霖已正式請辭，但這場連環爆，已完全重創民進黨注重平權形象。

「讓我為自己勇敢一次」，該名前黨工表示，她知道此時此刻，民進黨承受不起再有第二個受害者出現，任何受害事件，都會被上升為政治炒作，但自己真的撐不住了。整起事件加害者是她當時的部門同仁陳右豪，以及她的主管、時任青年部主任蔡沐霖，蔡不僅沒有「接住」，更狠狠地把她踹到無底深淵。

文章發出後，蔡沐霖火速請辭，接著也發出聲明，強調他至今仍感到非常後悔與虧歉，對於相關懲處也全盤接受並深自反省。

和「人選之人」撞劇情引熱議

由於熱門台劇「人選之人」也有性騷劇情，同時當劇中性騷受害者決定出面指控時，劇中副秘書長卻強壓下來，跟現實中民進黨內主管吃案類似，因此引起外界熱烈討論。

飽受批評的黨中央，在週五（2日）下午兩點召開記者會，有別於週四，今日由秘書長許立明親自出席；現場只見他神情凝重，強調自己是用一個非常憤怒、不捨的心情來開這場記者會。

對於曾經的同仁受到這樣對待，除了生氣不捨還有滿滿歉意，他代表中央黨部，對所有被害人、社會大眾致上深深的歉意。

他也向過去受到傷害的人喊話，不論是已知還是未曝光的受害者，民進黨都願意提供管道協助他們走出陰霾，最後也告誡所有黨籍主管、副主管，若是再有隱匿情形，經查證屬實一律開除。

圖／由於熱門台劇「人選之人」也有性騷劇情，同時當劇中性騷受害者決定出面指控時，劇中副秘書長卻強壓下來，跟現實中民進黨內主管吃案類似，因此引起外界熱烈討論。Netflix提供

加害人也要追究責任，公開公平處理

話鋒一轉，許立明強調，對加害人的部分也要追究責任，現階段蔡沐霖已不在中央黨部任職，除了會祭出黨紀處分，也會委請律師追究法律責任、移送法辦，希望讓相關事件能有一個公開公平地處理。

外傳民進黨目前還有一顆未爆彈，還有一位現職幹部也傳出涉案，這部分也會啟動調查。

「請再給我們一次機會，」民進黨性別平等事務部主任李晏榕也在現場隔空喊話，強調若是還有沒曝光的被害人，請相信這次民進黨真心願意反省、檢討，從心裡想要弭補。

她現場公布信箱，強調如果還有未曝光的受害人，跟相信她並跟她聯繫，會盡一切力量提供必要協助，除了不會讓其他人看到申訴內容，同時會在尊重當事人情況下，討論後續該如何處理。

建立文化，黨主席應出面宣示

師大師資培育學院助理教授高松景表示，法令都有明確規定，職場同仁反應有性騷事件，人事部門、主管應該展開調查，一方面看是否屬實，並支持保護受害者，這是最基本的做法。

他認為此刻，民進黨主席或許應該出面宣示零容忍的態度，同時告誡單位主管不能有任何輕忽；可能是民進黨現在最需要的。

勞動局就業安全科長陳明鈴受訪指出，事業單位一旦接獲員工遭受性騷擾訊息，不管是口頭、書面或任何形式，都要立即啟動相關措施，否則就有違法可能，每案可裁罰10到50萬新台幣。

而在調查期間，也必須做相關糾正補救措施，包括將當事人隔離，或是暫時調動職務，避免當事人再有更多接觸。

目前《性平法》規定，公司內部要有性平調查委員會編制，屆時要舉行調查會議，一旦確認是事實，就要做出懲處，看是要記過、調離主管職、資遣等。現階段民進黨連續爆發性騷案件，陳明鈴說勞動局已啟動調查程序，若確認不符合法令規定，將會依法開罰。

恐成選舉議題，學界不樂見

文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳坦言，整件事情對民進黨有極大傷害，過去綠營就是標榜女權、兩性，如今自己卻發生問題，後座力會更大；也給人一種「兩套標準」的感覺。

近日恰巧總統大選開打，鈕則勳坦言，這兩起事件勢必會變成選舉議題，在野黨肯定會抓著這個議題窮追猛打，但任何的攻擊，都可能讓當事人造成二度甚至三度傷害，自己希望各政黨能謹言慎行，不樂見這樣的情形。

（本文出自2023.06.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）