快訊

校長大風吹…都想去小校 有些縣市甚至找不到人？

整理包／民進黨性騷連環爆 「信封戳胸、十指緊扣」8案一次看

整理包／民進黨性騷連環爆 「信封戳胸、十指緊扣」8案一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨接連爆出性騷案件。 圖／聯合報系資料照片
民進黨接連爆出性騷案件。 圖／聯合報系資料照片

民進黨性平風波連環爆，儼然成為民進黨版的「#MeToo」事件，從前婦女部女黨工遭廠商性騷擾，到基進黨志工指控參加內部訓練時遭到性侵，加害者現在卻還在民進黨當官。截至目前已爆出8案件，《聯合新聞網》整理事件始末，帶您一起了解。


民進黨前婦女部黨工上月31日晚間在臉書指控，去（2022）年9月在民進黨執行工作任務時，遭到長期合作的廠商名導「輝哥」薛朝輝性騷擾。該名受害女黨工表示，當時攝影團隊在回程路上，「輝哥」趁大家在廂型車休息之際，竟然伸手撫摸她的後頸，接著又在下巴和胸上游移。該名受害女黨工事後上報給當時的婦女部主任許嘉恬，對方卻沒有進行妥善處理，甚至質疑「為什麼不跳車？我不懂，妳怎麼沒有叫出來？」

被指涉性騷的導演「輝哥」，有網友挖出其民進黨證。 圖／翻攝自薛姓導演臉書
被指涉性騷的導演「輝哥」，有網友挖出其民進黨證。 圖／翻攝自薛姓導演臉書

相關新聞：

對話曝光！民進黨女黨工自訴遭性騷 導演事後還問「睡得好嗎」

民進黨前黨工還原性騷受害始末 錯愕被許嘉恬問：為何不跳車

網曝「輝哥」後台硬、想拍「人選之人」 小英的恭喜影片被下架


一名受害前黨工2日在臉書以「讓我為自己勇敢一次」為題發文，表示當時部門同仁陳右豪明知她有男友，卻不斷在訊息和電話騷擾，甚至喝醉時還會對她摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰等。不僅如此，陳右豪還趁出差住飯店時，在飯店監視她的房門，不讓她走出房間。

該名受害前黨工把事情告訴上司蔡沐霖後，對方卻反問「不是啊！妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」，甚至開始在工作上刁難她，逼她向陳右豪道歉。

民進黨女性前黨工控訴，自己被當時的部門同仁陳右豪性騷擾，而當時主管、時任青年部主任蔡沐霖，「不僅沒有接住我，更狠狠地把我踹到無底深淵」。 圖／取自蔡沐霖臉書粉絲專頁
民進黨女性前黨工控訴，自己被當時的部門同仁陳右豪性騷擾，而當時主管、時任青年部主任蔡沐霖，「不僅沒有接住我，更狠狠地把我踹到無底深淵」。 圖／取自蔡沐霖臉書粉絲專頁

相關新聞：

民進黨性騷第二彈！女前黨工控訴同仁摟腰、親臉頰 青年部主管竟要她道歉

遭控逼受性騷者道歉！綠營蔡沐霖曾選立委黨政經歷豐富

蔡沐霖請辭勞動部機要！李俊俋：他說生涯另有規畫 昨晚第一次聽到


台北市議員何孟樺2日表示，自己2018年擔任青年部主任時，發現同仁有異樣，並在出差時主動詢問對方，得知同仁被其他部門主管寫情書、半夜打電話騷擾，而且這名加害者就是民進黨前組織部副主任林男固。何孟樺坦言當時曾要求黨中央積極處置，但過程非常挫折，也希望外界不要再試圖去查受害者是何人。

台北市議員何孟樺。 圖／聯合報系資料照片
台北市議員何孟樺。 圖／聯合報系資料照片

相關新聞：

民進黨性騷案先清未爆彈 組織部副主任林男固辭職

民進黨性騷爆出第三案！何孟樺：曾要黨中央積極處置 但過程非常挫折

捲民進黨性騷案第三彈！林男固臉書現身道歉 稱報告後就「被請辭」


一名受害女性前黨工2日爆料，2019年在民進黨青年部工讀時，遇到職場性騷擾，對方頻頻約她看夜景和泡湯，就算多次拒絕，還是會被不經意觸碰手。該名受害女性前黨工向當時的主管吳濬彥求救後，對方卻只冷回「那妳就推掉就好了」，她也因此罹患創傷後壓力症候群。

民進黨前青年部主任吳濬彥。 圖／聯合報系資料照片
民進黨前青年部主任吳濬彥。 圖／聯合報系資料照片

相關新聞：

再爆第四起性騷案！民進黨工讀生被約泡湯 上司竟冷回：那妳推掉就好

性騷第4案工讀生被約泡湯摸手 冷回「推掉就好」吳濬彥道歉


一名知情者2日爆料，有次餐會時看到時任青年部主任蔡沐霖不顧她人意願，頻頻牽起其他女性黨工的手十指緊扣，「這些我都拍下來了」。蔡沐霖事後透過律師發表聲明，「但我無法成為翁文方，不代表我就是趙昌澤」。

蔡沐霖。 圖／聯合報系資料照片
蔡沐霖。 圖／聯合報系資料照片

相關新聞：

又有女性前黨工控訴蔡沐霖！唱歌不顧她人意願「十指緊扣」


民進黨主席賴清德2日在臉書發文，表示面對性平事件，絕對不需要「大局為重」。然而，民進黨發言人謝佩芬在留言處指出，「我在三年前被性騷擾的時候，也有很多人要我忍耐，可是這種行為真的忍無可忍，沒有什麼大局可以正當化這些性騷擾的惡行！」

民進黨發言人謝佩芬。 圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人謝佩芬。 圖／聯合報系資料照片

相關新聞：

謝佩芬、簡莉穎自曝曾受害 「#MeToo」風暴燒出政壇外


國民黨台北市議員張斯綱2日在臉書放上一張臉書截圖，一名受害女性表示，她曾經在選舉辦公室要撤離的時候，被一名樁腳拿信封戳胸部。該名受害女性氣到要去報警，但負責協助選舉辦公室的某女議員卻阻止她們報警，「後來阻卻報警的人卻當上立委」。張斯綱點名吳思瑤，「是忘記了還是害怕想起來」，而吳思瑤也出面反駁。

民進黨立委吳思瑤。 圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳思瑤。 圖／聯合報系資料照片

相關新聞：

張斯綱爆吳思瑤曾護航性騷案、禁止報警 吳：嚴重汙衊


台灣基進黨一名男志工2日在臉書發文爆料，去年參加基進黨內部訓練時遭到性侵，加害者除了在房間內摸胸、觸碰下體，甚至還強制口交。受害者把這件事提報給基進黨性平會，但因為害怕自己的名字被黨內太多人知道，所以選擇撤案，並和加害人和解，「但如今卻在民進黨工作是什麼意思？甚至可以擔任不低的職位？」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

民進黨 性騷擾

延伸閱讀

民進黨性騷連8爆 賴清德提3改革「不會考量選舉有任何改變」

QA整理包／職場性騷擾如何界定與蒐證？ 雇主不處理恐遭處罰鍰

謝佩芬、簡莉穎自曝曾受害 「#MeToo」風暴燒出政壇外

民進黨性騷案狂燒 蔡總統道歉：我感到很不捨和痛心

相關新聞

蔡總統被問2天多起性平爭議沒反應 陳建仁則答「絕對零容忍」

民進黨性平風暴連環爆，2天遭揭發4起黨內性平爭議案件。蔡英文總統昨晚間透過臉書表達最深的歉意。今天一早蔡總統和行政院長陳...

2天4起…民進黨性騷連環爆 蔡賴再道歉

民進黨性平風暴連環爆，兩天遭揭發四起黨內性平爭議案件。民進黨秘書長許立明昨天親上火線，二度鞠躬道歉。他表示，未來有兩大處...

謝佩芬、簡莉穎自曝曾受害 「#MeToo」風暴燒出政壇外

民進黨性騷隱匿連環爆，儼然成為新一波「#MeToo」風暴，從政壇向外延燒。民進黨發言人謝佩芬吐露三年前遭性騷心情；台灣基...

整理包／民進黨性騷連環爆 「信封戳胸、十指緊扣」8案一次看

民進黨性平風波連環爆，儼然成為民進黨版的「#MeToo」事件，從前婦女部女黨工遭廠商性騷擾，到基進黨志工指控參加內部訓練時遭到性侵，加害者現在卻還在民進黨當官。截至目前已爆出8案件，《聯合新聞網》整理事件始末，帶您一起了解。

曾遭性騷今反遭親綠粉專諷 黃瀞瑩：我錯在不夠勇敢？

民進黨性騷事件連環爆，重創民進黨的形象，民眾黨台北市議員黃瀞瑩今在臉書發文，截圖親綠粉專「布狸貓一言堂」的臉書，感嘆自己...

民進黨性騷連環爆 陳時中：現階段不能姑息養奸 黨要積極處理

民進黨接連爆出性平事件，累計至少8件。衛福部前部長陳時中今出席「臺北市公衛師公會成立記者會」，會前受訪表示，他相信在整體...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦