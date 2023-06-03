2天4起… 民進黨性騷連環爆 蔡賴再道歉

民進黨性平風暴連環爆，兩天遭揭發四起黨內性平爭議案件。民進黨秘書長許立明昨天親上火線，二度鞠躬道歉。他表示，未來有兩大處理方式，對外會著手搜集資料，將性平案件移送法辦；對內也會立即啟動最嚴厲的黨紀處分。涉及性平事件的民進黨青年部前主任蔡沐霖、民進黨組織部副主任林男固辭去現職。

女揭同事藉喝醉摟腰 主管霸凌

民進黨性騷吃案事件延燒，昨天上午第二名民進黨女性前黨工在臉書控訴，任職於民進黨青年部時，部門同仁陳右豪藉飯局喝醉時，對她摟腰、摸屁股、玩頭髮、偷親臉頰等，她每次都明確拒絕，但陳沒有因此收斂；兩次到外縣市出差，陳還到她房間瘋狂按電鈴、敲門，讓她感到無比害怕。她告訴主管蔡沐霖後，蔡卻反問，「不是啊！妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」。

發文後，勞動部證實，原任職於政次李俊俋機要秘書的蔡沐霖，已在六月一日以生涯規畫請辭。

民進黨秘書長許立明昨緊急舉行記者會，兩度向被民進黨傷害的被害人與社會大眾鞠躬道歉。許立明也說，外傳仍有現職黨部幹部也有類似行為，這方面也會立即做處理，「已經請他離開、接受調查」。

第四案求救 上司冷回推掉就好

據了解，該員為民進黨組織部副主任林男固，他在二○一八年擔任民主學院副主任時，傳出騷擾女同事。當時婦女部主任為蔡宛芬（現為高雄市研考會主委）、副秘書長是徐佳青（現為僑委會委員長）都知情。下午再爆第四案，一名女子指控，曾在民進黨青年部工讀時，遇到職場性騷擾，求救當時上司青年部主任吳濬彥，卻得到「那妳就推掉就好」等冷淡回應。

民進黨主席賴清德昨下午召開臨時主管會報，並在會中表示，近日黨內爆發的性平事件，要以黨主席的身分，再次向所有曾經在民進黨內受傷的人，致上最深的歉意，「因為在你們最需要的時候，沒有跟你們站在一起」。他也強調，面對性平事件與職場霸凌，絕對不需要「大局為重」，人身安全與權益，比什麼都重要。

賴清德重申三點措施，包括建立直接申訴窗口、零容忍的處理原則，與立即修改黨內規章，強化黨內的性平機制。藉此事件積極革新，以建立一個性平友善的職場環境。

蔡英文總統晚間也表示，接連有受害者揭露，曾經在民進黨遭受的性騷擾事件，得知他們的受害經歷，感到很不捨和痛心，身為前任黨主席，責無旁貸，表達最深的歉意。

性平部電郵連結 請受害黨工來訊

民進黨性平部主任李晏榕表示，將建立一個電子信箱連結，曾受害的黨工都能來訊，內容保證只有她本人看得到，會與每一位被害者，在尊重意願及隱私的情況下，討論希望的處理方式。

蔡沐霖表示，對相關懲處全盤接受並深自反省。林男固表示，自己沒有半夜電話騷擾、寫的東西也不是情書，如果這些行為造成對方困擾，只能抱歉。吳濬彥表示，事發當時只做到請當事人不要答應與理會該男性要求，未能做到更多更積極保護與協助，必須向當事人再次道歉。