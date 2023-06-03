性騷第4案工讀生被約泡湯摸手 冷回「推掉就好」吳濬彥道歉

民進黨連續爆出性騷案，昨天傳出第四案，該女子在臉書寫到，二○一九年她在民進黨青年部工讀時，遇到職場性騷擾，當時對方多次想約她看夜景、泡湯，她多次婉拒，但仍被不經意碰觸手。當時她向上司求救，上司只淡淡跟她說，「那你就推掉就好」，她為此被診斷罹患創傷壓力症候群。發文後，她補充寫到，當時的青年部主任吳濬彥私訊跟她道歉；性騷擾對象姓張。

吳濬彥回應，當時擔任民進黨青年部主任，部屬同仁提出遭遇外部合作對象追求騷擾一事，只做到請她不要答應與理會該男性要求，未能做到更多更積極保護與協助，必須向當事人再次道歉。雖然已在第一時間向當事人致歉，但明白這樣是不夠的，將尊重與配合受害者在法律訴訟或其他可能的支持上全力協助。

這名女子在臉書還原過程，當時她與張男接洽時，對方打聽到她想考政治相關研究所，表示他很有經驗，藉此多次邀約小酌、看夜景、泡湯等私密互動。儘管多次委婉拒絕，仍緊追不捨，不斷地每天傳「早安、午安、晚安、今天要不要約一下呢？」儘管一次都沒有去過，但因為工作，還是得忍受著這些騷擾繼續互動。

當她向上司求救時，上司只淡淡跟她說「那你就推掉就好了」，並沒有做出任何處置，或是把她調離當初的崗位。