林男固自認未性騷 向黨說明「被請辭」

針對組織部副主任林男固疑涉性騷案，民進黨秘書長許立明表示，外傳仍有現職黨部幹部也有類似行為，這方面也會立即做處理，「已經請他離開、接受調查」。黨務人士證實，林男固已向中央黨部提出辭呈獲准。

北市議員何孟樺昨揭露，二○一八年有女部屬也遭如今的組織部政務副主任林男固性騷擾，向黨中央反映，但過程非常挫折，請黨主席「要把爛肉刮掉」。林男固稍晚在何臉書回應，自認未性騷對方，向黨中央說明後，返家才發現「被請辭」。

何孟樺昨天下午在北市議會舉行記者會，也在臉書說明當初協助前女部屬處理林男固案的過程，因當事人不想曝光，希望外界勿追查女方身分。

何孟樺說，二○一八年她在青年部主任任內，和女部屬出差時發現對方有異樣，主動詢問後，對方才告知遭「其他部門男主管」寫情書、晚上電話性騷擾，當時「我覺得我們要往上報，我不想看到自己人被欺負，要走任何程序，我都絕對挺到底。」她上報當時婦女部主任，案件也轉到副秘書長層級。

女部屬想走性騷擾申訴機制，但黨內性平調查結果卻須呈中常會，恐在媒體前曝光。

何孟樺說，經內部討論，黨中央希望用「務實」方法解決，要求女部屬換部門，包括距離比較遠的婦女部，或是調到不同樓層的媒創，「我們無法接受為何是受害一方調動」，反彈後林男固平調其他部門，女部屬可優先調離中央黨部。

林男固雖說是平調，但從小部門換到大部門，何孟樺感覺是升官，當時她抗議，甚至越級送到當時的秘書長手上，但黨部說法是沒有進入調查程序，須保障對方工作權，且因為部門調動，也使兩人距離拉遠。至於林僅被秘書長訓誡要謹守男女分際；女方不久轉往民間企業。

何孟樺說到「當初是我鼓勵她往上報」時，忍不住流淚顫抖，哽咽著說「後來結果卻好像很難給她很好的交代」。她盼黨部正視性平機制到受害者保護，不要讓當事人一直受到委屈。從種種的事例可見，民進黨的性騷擾處理機制有非常大的問題，從通報到後續處理，對被害人非常不友善。

林男固不久在何孟樺臉書留言表示，他向副秘黃建嘉報告後回到家就「被請辭」了，對造成的困擾，真的很抱歉。他願意接受調查，但沒有半夜電話騷擾對方，也沒寫情書，只是因為人家覺得被騷擾感覺不舒服，就是他的錯，不會辯駁。對方與他沒有任何感情糾葛，他造成對方的困擾只能概括承受。