去年性騷案裁罰488件 創7年新高

民進黨內性騷四連爆，社群網站不分男女多人闡述性騷經驗。根據據衛福部保護司統計，去年性騷擾申訴成立案達一五一五件，與一○六年的五三九件相比，增加約二倍，而違反性騷擾防治法的裁罰件數為四八八件，創七年來新高。

國防大學法律系兼任講師秦季芳表示，很多時候加害人不認為有性騷舉措，辯解自己的行為只是「試探」，卻忽略雙方權力地位不平等。

秦季芳表示，雇主並不是得等到當事人申訴才處理，須立即防範，但現實的狀況往往是雇主或直屬長官質疑「有那麼嚴重嗎？」

秦季芳提醒，「不重視性騷擾，這樣的行為就容易被複製」。

現代婦女基金會教育宣導部社工師黃傳馨說，受害者當下很驚嚇，質疑自己是否誤會的想法都很平常，但要設法蒐集證據，監視器畫面、訊息截圖、目擊者等直接證據，或是事發後可向親朋好友吐露、文字訊息等間接證據，都可以幫助呈現事件對自己造成的影響性。